Ruske sile si že več mesecev prizadevajo zavzeti mesto Bahmut, kar bi jim nato odprlo pot do bližnjih mest Kramatorsk in Slovjansk v ukrajinski regiji Doneck.

Spopadi na tem območju potekajo že od leta 2014, trenutno pa so tam nameščene proruske separatistične sile, pripadniki zasebne vojaške skupine Wagner in redne enote ruske vojske.

Ruske sile so v ponedeljek izvedle več zračnih napadov v krajih Verhnokamjansk, Andrijivka in Vodjane. Do napadov prihaja v času, ko Rusija intenzivno obstreljuje ukrajinsko kritično infrastrukturo na območju cele države.

V luči napadov je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski večkrat dejal, da je cilj Kremlja, da prebivalci Ukrajine to zimo preživijo v temi in mrazu.