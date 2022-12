Psihiatrična bolnišnica RTV

Prvi obraz nacionalne televizije je seveda Vida Petrovčič, ki tudi po referendumu ni prenehala z oddajami o RTV Slovenija. To je razumljivo. Razmere so nevzdržne in samo še hujše bo. V zadnji taki oddaji pa je presegla celo najbolj bujno domišljijo našega uredništva, kjer, to zveste bralke in bralci še predobro veste, znamo in zmoremo analizirati, komentirati, pojasniti še tako bizarne družbene pojave. V oddajo o razmerah na RTV Slovenija je namreč povabila kliničnega psihiatra, sodnega izvedenca za vprašanja psihiatrije in generalnega direktorja Psihiatrične klinike Ljubljana dr. Bojana Zalarja. In tudi naše uredništvo je ob tem ostalo odprtih ust. Bravo, Vida!