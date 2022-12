Grozna zgodba prihaja iz ameriške Kalifornije, v njenem osrčju pa je nekdanji policist, 28-letni Austin Lee Edwards. Po poročanju ameriških medijev je prek spleta spoznal najstnico, ki se ji je predstavil kot nekdo drug, se z njo povezal, ustvaril (intimen) odnos ter od nje dobil določene osebne podatke. Prejšnji teden je sedel v avto, se odpeljal več tisoč kilometrov stran od Virginije na vzhodni obali do kalifornijskega Riversida na zahodni ter parkiral na privozu sosednje hiše. Potem je umoril dedka, babico in mamo najstnice, njo pa ugrabil. Trupla so kmalu našli, nekaj ur kasneje pa izsledili tudi ubežnika, ki je streljal na šerifove pomočnike, ko so ga ti skušali ustaviti. Izgubil je nadzor nad avtom, zapeljal s ceste, a medtem še vedno usmerjal orožje v helikopter, ki ga je obletaval. V strelskem dvoboju je umrl. Najstnica ni bila poškodovana.

Policisti iz Riversida v Kaliforniji so se prejšnji petek odzvali na klic na pomoč sosedov, ki so videli, kako moški v rdeči avto skorajda vleče povsem pretreseno najstnico. Vmes so prejeli še več klicev zaradi požara v bližini. Prav gasilci so naleteli na tri trupla, ki so ležala v veži goreče hiše. Hitro jim je bilo jasno, da so bili 69-letni Mark Winek, njegova 65-letna žena Sharie in njuna 38-letna hči Brooke umorjeni. Policija za zdaj o okoliščinah in načinu smrti še ni razkrila podatkov. Ugotovila je, da je pogrešana oziroma ugrabljena najstnica živela v tej hiši, umorjeni pa so njeni stari starši in mama. Preiskava je pokazala, da je bil požar najverjetneje podtaknjen.

Spletni plenilec

Edwards se je na policiji v Virginiji zaposlil julija lani, konec oktobra letos pa je dal odpoved. Preden so ga sprejeli medse, so na policiji preverili njegovo preteklost in nekaznovanost. »Ker še ni bil redno zaposlen, je bil pod stalnim nadzorom. V tem kratkem času, ko je delal z nami, ni nikoli prišlo do kakršnih koli težav ali dogodka, ki bi izstopal,« je sporočil njegov nekdanji delodajalec. Proti koncu oktobra je službo pustil in se pred dvema tednoma zaposlil v uradu šerifa. »Šokirani in žalostni smo, da se je nekomu tako zlobnemu uspelo infiltrirati v policijo,« se je na večkratni umor odzval Blake Andis, šerif okrožja Washington. Dodal je še, da je Edwardsu uspelo na daljavo, prek računalnika, skriti svoj pravi obraz oziroma identiteto morilca. »To je le dodaten grozljiv opomin, da na naše otroke na spletu prežijo plenilci. Zato je pomembno, da o njih govorite s svojimi otroki,« pa je starše opomnil vodja policije v Riversidu Larry Gonzalez.

Kot že rečeno, sta se Edwards in njegova najstniška žrtev spoznala prek spleta, on pa se ji je tam predstavil kot nekdo drug. Temu se reče catfishing. V večini primerov goljufi to počnejo, da bi od žrtve dobili denar, v nekaterih pa jih skušajo na tak način zvabiti v zvezo. Ker je profil videti resničen, govorijo pa tisto, kar oseba na drugi strani želi slišati, hitro pridobijo zaupanje žrtev, tako pa se tudi dokopljejo do osebnih podatkov ali kakih drugih informacij, ki jih uporabijo v zle namene.