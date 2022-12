Deset nemških bombnikov v zraku

Že zelo dolgo nihče od nas ni bombardiral Bagdada. To smo zelo radi počeli v časih predsednika Amerike Georgea Busha starejšega, njegovega naslednika Billa Clintona, njegovega sina Georgea mlajšega, pa Baracka Obame, ki se tudi ni držal nazaj, in tudi Donalda Trumpa, ki je bil v primerjavi z drugimi do Arabcev miroljuben človek. Vsak od njih je vsaj nekaj bomb vrgel na Bagdad ali njegovo okolico. Joseph Biden pa še nič.