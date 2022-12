Otroci pred vrati

Na spletni strani škofjeloškega zdravstvenega doma so starši dobili navodila, kako ravnati ob nekajdnevnem prehladu, rahlo povišani temperaturi in manjših odrgninah. »Na ambulanto se obrnite takrat, ko otrok potrebuje obravnavo. Marsikatero stanje lahko poskusite rešiti sami,« so svetovali v zdravstvenem domu. Starše otrok, ki jim zagotavljajo oskrbo, prosijo za razumevanje in sodelovanje. Družine tamkajšnjih novorojenčkov in na novo priseljenih otrok, ki v zdravstvenem domu ob nedavnih odhodih strokovnjakov še niso bili opredeljeni, pediatre iščejo v širši okolici. V mesecih, ko so se oblasti dogovarjale o plačilu zdravstvenih delavcev in so pogajalcem vse bolj popuščali živci, se je v Sloveniji še naprej sesedala osnovna zdravstvena oskrba.