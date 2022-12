Ker je Janša pri predvidevanju poraza taktično odšel v tujino, je Branko Grims prevzel težo poraza in izjavil: »Pa imamo spet leto 1933.« (prihod Hitlerja na oblast). Na to zgodovinsko izjavo g. Grimsa se je protestno odzvalo nemško veleposlaništvo v Ljubljani. Med drugim so zapisali: »Z veseljem ugotavljamo, da v Sloveniji lahko vsakdo svobodno izrazi svoje mnenje.« In dodali: »Mi se tudi nekaj spoznamo na nemško zgodovino.« Že, že gospodje, toda ne toliko kot g. Grims. Če on trdi, da imamo spet leto '33, potem vaše zanikanje ni primerno. Kot pomoto glasovanja za je g. Grims razložil »nevednežem«, da so glasovali proti sebi, saj bodo sedaj TV prispevek povečali.

Privoščimo si eno primerjavo. Žene, ki jih možje pretepajo, imajo za svoje modrice po telesu in obrazu izgovor, da so padle po stopnicah ali se zaletele v vrata. Reševalec propadajoče stranke g. Grims je že padel po stopnicah, in ker ga nič ne izuči, se zdaj ideološko slep zaletava v vrata, saj grožnja s povečanjem TV prispevka njegovega šefa Janše ne prizadene. Ta ne plačuje TV prispevka, češ javna TV je itak moje trobilo. Toda vremena Krajncem bodo se zjasnila. Sčasoma bodo na javni TV ponovno zbrani strokovni kadri in bomo lahko uživali v njihovih oddajah.

Utrnila se mi je bogokletna misel. Da ne bi vodja stranke SDS še naprej z neplačevanjem TV prispevka dajal slabega zgleda svojim podložnikom, predlagam, da vsak član ali podpornik te stranke prispeva kakšen evro za poravnavo stroškov zaradi Janševe dolgoletne kraje TV programov. Obstaja sicer pomislek, če bo po zadnjem volilnem porazu prevelik osip članstva, bi težko zbrali dovolj denarja za vse zaostale neplačane TV prispevke. Pogoj zbiranja denarja mora biti, da bo Janša od zdaj naprej plačeval TV prispevek in ne bo čivkal žaljivk in nesmislov na račun drugih (drugače mislečih). Tako bodo lahko Janševi otroci legalno gledali TV programe brez bojazni, da bodo slišali kaj grdega o očetu, saj ga verjetno ne bodo več niti omenjali.

Zaradi rezultatov na referendumu se je zganila tudi stranka NSi in njen predsednik je izjavil: »Na slovenski desnici je potrebna temeljita samorefleksija.« In še: »Vsake volitve, v katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne.« Opa, to je nekaj, kar je uperjeno proti meni, je pomislil Janša. Kaj ni dosti, da mi Logar hodi v zelje, zdaj pa še ta Tonin. In »maršal« čivkanja je takoj »odgovoril« z žaljivim čivkom na račun stranke NSi. Njegov nasvet stranki NSi je neuporaben, moj bi bolj zalegel – molite.

»Nesrečnega« Janšo čaka neprijetnost. Ne razume, kako se je lahko sedanji premier Robert Golob popolnoma odpovedal uslugam firme Twitter? Kako bo pa vladal? Grožnja, ki čaka Janšo, je naslednja. G. Elon Musk, človek z globokim žepom, je kupil Twitter. Želi ga preurediti po svojih načrtih, toda zaradi nasprotovanja sodelavcev je ogrožena firma. Kaj če Twitter propade? Kam naj se zatečejo njeni zasvojenci? No, našega »maršala« oziroma zasvojenca čivkanja čaka svetla prihodnost. Ko bo njegova abstinenčna kriza prehuda, se lahko zateče zdravit v svojo psihiatrično kliniko v Avstraliji, saj mu bo poslanec Kordeš velikodušno odstopil njemu ponujeno in rezervirano posteljo.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani