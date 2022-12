Na ministrstvu za kulturo so zagotovili, da iščejo trajno rešitev za spomenik, to je za razvoj javnega prostora za Bežigradom, ki ga želi ministrstvo razvijati skupaj z mestno občino. Za ta namen so naročili izdelavo novelacije konservatorskega načrta. Ministrstvo naj bi prav tako pripravilo finančno oceno prenove stadiona in situ. Ta ocena bo nato služila kot osnova za razmislek o možnih pristopih k oživitvi stadiona. Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) zadnjega izdanega negativnega kulturnovarstvenega mnenja ne spreminja in ostaja pri stališču, da načrtovana gradnja Bežigrajskega športnega parka na lokaciji Plečnikov stadion ni sprejemljiva, saj ni skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

Po naši zakonodaji je lastnik dolžan sam ustrezno ščititi dediščino, ki jo ima v lasti, če je ne ščiti, ga država lahko razlasti. Lastnik Plečnikovega stadiona si je do sedaj moral nabrati že toliko kazni za nezakonito rušenje in zanemarjanje zaščitene nepremičnine, da ima nepremičnino zaradi neplačila le-teh že »prodano«, ali pač ne? Poleg tega inšpekcija lahko odredi za nepovratno poškodovanje spomenika »nadomestni ukrep« v primerljivi vrednosti – upamo, da v konkretnem primeru takega poškodovanja še ni.

Ne glede na to, da je za svoje projekte pridobival soglasja »nosilcev urejanja prostora«, so lastnik(i) in njegov projektant ter izdelovalec okoljskega poročila odgovorni za nespoštovanja kulturnovarstvenih določil, ki so vsem javno predstavljena v zakonih in pravilnikih, že pri pripravi projekta.

Lastništvo in odgovornost družbe BŠP je sestavljeno, piše v javnih občilih, tako: novembra 2021 je ljubljanski mestni svet za pet let podaljšal družbeno pogodbo za izvedbo projekta BŠP na območju Plečnikovega stadiona s Pečečnikovo družbo Elektronček in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS). V objavi »Sodišče parcelo z vrtovi ob Plečnikovem stadionu prisodilo Fondovim blokom« (STA, 10. januarja 2022) je navedeno, da zemljišča, ki so del projekta BŠP, pripadajo po sodni odločbi soseski severno od obzidja Plečnikovega stadiona. Projekt BŠP, ki je v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, torej ni več izvedljiv, saj načrtuje na in pod temi zemljišči več etaž garaž (potrebnih za obratovanje novega stadiona) ter poslovne objekte.

Ostaja še nerazrešeno stanje skladnosti s še vedno veljavnim prostorskim aktom MOL, to je Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za BŠP. Ta namreč v potankosti narekuje vsebine, ki jih vsebuje projekt za gradbeno dovoljenje za BŠP, ki ima sedaj negativno mnenje ZVKDS in MK. OPPN za BŠP ni skladen z zahtevami iz veljavne zakonodaje na nadrejenem državnem nivoju, pa še vedno ni razveljavljen. Pri obravnavi zadnjih sprememb OPN MOL – ID naj bi MK zahtevalo spremembo določil OPN MOL – ID, to je razveljavitev OPPN za BŠP, vendar na občini te zahteve niso upoštevali. Ali so torej OPN MOL – ID in OPPN za BŠP v nezakonitem stanju Tudi ministrstvo za okolje in prostor je navkljub vsemu potrdilo zadnje spremembe in dopolnitve za OPN MOL – ID (januar 2022) in s tem verjetno povzročilo nezakonito stanje obeh prostorskih aktov.

MOP ima dolžnost skrbeti za zakonitost postopkov in vsebin v prostorskih aktih občin, po zakonu o lokalni samoupravi, čeprav se te svoje naloge vztrajno brani. Med uslužbenci občinske uprave je v navadi zavedanje, da dokler so politične opcije na nivoju države skladne s politično opcijo vodstva občine, se ni treba bati strogega ukrepanja pri preganjanju nezakonitosti.

Tako je (bilo) stanje pravne države v RS. Kako bo sedaj?

Martina Lipnik, u. d. i. a., Ljubljana