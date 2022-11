Menardov protikandidat v nedeljo bo 69-letni profesor filozofije in sociologije ter nekdanji direktor Grand hotela Union Bogdan Lipovšek. Korošec, ki že več kot 25 let živi v Logatcu, je kandidiral na pobudo novoustanovljene Občanske liste Logatec 2030, ki je v prvem krogu volitev v občinskem svetu dobila največ, šest od 21 svetnikov. Kot svojo prednost Lipovšek izpostavlja, da nima političnih botrov, kot vodilo pa si je zadal skupno dobro ter vključevanje občanov v procese odločanja, o občini pa potrebujejo širok družbeni dogovor glede njene prihodnosti. Ta mora po njegovem prepričanju temeljiti na demografskem načrtovanju, ki poleg rasti upošteva tudi visoko kakovost bivanja občank in občanov, zaščito vodnih virov in kmetijskih površin. Posebne podpore izpadlih kandidatov pred drugim krogom nima, tudi sicer delovanje Občanske liste Logatec 2030 »ni usmerjeno v sklepanje koalicij, ampak v sodelovanje z vsemi, ki bodo odkrito delovali v javno dobro«, pravi.