Boj med Molanovo stabilnostjo in Zorčičevimi spremembami

V Brežicah se bosta v drugem krogu pomerila dolgoletni župan Ivan Molan, ki ima za sabo sedemnajst let županovanja (prvi mandat je trajal le eno leto, ko je leta 2005 dokončal mandat Andreja Vizjaka), in Igor Zorčič, ki stavi na svoje izkušnje v državni in lokalni politiki. Oba kandidirata s podpisi volilcev.