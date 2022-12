Razpršeni glasovi napovedujejo negotov izid

Prvi krog lokalnih volitev v Občini Jesenice je postregel z nizko volilno udeležbo (35,7 odstotka) in izenačenim izidom na drugem, tretjem in četrtem mestu. V drugi krog sta se uvrstila aktualni župan Blaž Račič kot neodvisni kandidat, ki je prejel 27,5 odstotka glasov, in Peter Bohinec iz vrst SD z 22,99 odstotka glasov.