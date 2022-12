Britanskemu javnemu zdravstvu, znanemu po kratici NHS (National Health Service), primanjkuje na tisoče zdravnikov ter na desettisoče medicinskih sester in drugega osebja. Ob prihajajoči zimi, še pred božičnimi prazniki, utegne stavkati milijon in več zaposlenih v javnem zdravstvu. Zaradi obupno nizkih realnih plač bodo prvič v zgodovini prve stavkale medicinske sestre.

Zaradi napovedanega stavkovnega vala je vlada poskušala obrniti javno mnenje proti medicinskim sestram, ki jih je med pandemijo razglašala za heroine v bitki s covidom, in se pri tem grdo osramotila. Pribočniki zdravstvenega ministra so tvitnili (brez njegovega blagoslova se ne bi upali) goljufiv grafikon o stalni rasti plač medicinskih sester. Protestirale niso samo one. Državni statistični urad je vladne uradnike okrcal, da je grafikon slab in zavajajoč, ker debelo pretirava o rasti plač, in da z njim škodujejo zaupanju javnosti v uradno statistiko. Očitno z roko narisane vzpenjajoče se črte, denimo, prikazujejo večje relativno povečanje plač novih kvalificiranih medicinskih sester, kot ga upravičujejo podatki, na katere se graf nanaša. Opozicija je vladajoče konservativce obtožila, da so jih ujeli pri še vroči zlorabi statističnih podatkov za vladno propagando proti medicinskim sestram.

Vojska v pripravljenosti, da bo vozila rešilce

Te same dobro vedo, da se njihove realne plače niso zvišale. Vedo tudi, tako kot njihovi bolniki, da jih je premalo, da bi lahko skrbele zanje brez izjemne požrtvovalnosti. Največji sindikat, v katerega sta včlanjeni dve tretjini medicinskih sester, poudarja, da jim je dovolj tega, da ima vlada njihovo požrtvovalnost za samoumevno. Vladi je predlagal pogajanja, ki pa jih zdravstveni minister Steve Barclay zavrača. Namesto povišice jim vlada ponuja brezplačni čaj in kavo, kar jih je dodatno razjezilo.

Vlada sicer trdi, da je najnižje plačanim v javnem zdravstvu nedavno zvišala plače za 9,3 odstotka, kolikor je takrat znašala inflacija na letni ravni, ki pa je medtem že poskočila na več kot 11 odstotkov. Ni pa omenila, da so plače znašale samo približno 20.000 funtov na leto. Zadnje tedne posebno hitro rastejo tudi cene hrane, ki so za 14,3 odstotka višje kot pred letom dni.

Prvi stavki medicinskih sester v kar 76 bolnišnicah bosta predvidoma 15. in 20. decembra, malo pred božičem, kar vnaša preplah med bolnike, zlasti tiste, ki imajo za takrat predvidene operacije (na čakalnih seznamih je neverjetnih šest milijonov ljudi, devetina prebivalstva) ali preglede (za nenujne je čakalna doba 18 tednov). Na tisoče operacij in pregledov bi morali odpovedati. Velika večina nenujnih »pregledov« sicer že dolgo poteka po telefonu ali videoklicu.

Več kot milijon drugih zaposlenih v javnem zdravstvu je že ali še bo glasovalo o stavkah med zimo, med njimi babice, fizioterapevti in na tisoče posadk rešilcev. Zaradi teh zadnjih je vlada že naročila vojski, naj bo v stanju pripravljenosti, da prevzame rešilce, posebno pred božičnimi in novoletnimi prazniki, če bodo stavke takrat.

Razlogi za krizo so varčevanje, brexit, covid ...

Od kod tako globoka kriza javnega zdravstva v eni najbogatejših držav sveta? Razlogov je veliko. Strah zbujajoče propadanje NHS se je začelo z varčevalno politiko konservativcev in kleščenjem proračuna po njihovem prihodu na oblast leta 2010. Stara želja konservativcev, ki so pod železno Margaret Thatcher začeli privatizirati vse, od železnic do elektrike, plina in vode, je rešitev krize zdravstva s privatizacijo po ameriškem vzoru. Krizo je potem poglobil še brexit, po katerem je na tisoče zdravnikov iz EU zapustilo Otok. Zaradi sramotno nizkih plač primanjkuje že blizu 50.000 medicinskih sester, ki množično zapuščajo poklic. Potem je bil tu počasen in neresen začetni odziv na covid, ki je zahteval življenja blizu tisoč zdravnikov, sester in drugega osebja. Najnovejši udarec pa je draginjska kriza, zaradi katere mora na tisoče sester, da preživijo, po brezplačno podarjeno hrano v že več kot 2500 živilskih bank.