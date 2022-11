Potem ko so si Francozi v tej skupini že po dveh tekmah zagotovili nastop v osmini finala, so se jim zdaj pridružili še Avstralci. Tako Danci kot Avstralci so proti Francozom klonili, a so Skandinavci proti Tuniziji le remizirali, medtem ko so Avstralci severnoafriško zasedbo premagali z 1:0.

V umirjenem uvodu so Danci prevzeli pobudo, saj so za napredovanje v izločilne boje potrebovali zmago. Prvič so resneje zapretili v 11. minuti, ko je z desne strani močno streljal Mathias Jensen, izkazal pa se je vratar Avstralcev Mathew Ryan. Nekaj trenutkov za tem je nenatančno visoko čez gol nameril še Andreas Skov Olsen.

Pritisk je Avstralcem povzročal kar nekaj težav in zmede v obrambi. V 22. minuti so le prišli do svoje prve prave priložnosti. Z roba kazenskega prostora je iz voleja sprožil Riley McGree, a naravnost v naročje Kasperja Schmeichela.

Nadaljevali so se napadi Danske, Avstralci pa so poskušali predvsem iz protinapadov. Mitch Duke je proti koncu prvega dela poskušal s strelom z razdalje, a Schmeichel spet ni imel težjega dela.

Drugi polčas so bolje odprli Avstralci. Po treh minutah nadaljevanja je imel Jackson Irvine lepo priložnost, a je streljal preko danskih vrat. Kmalu pa so Danci znova prevzeli pobudo in narekovali potek igre. A Avstralci so bili tisti, ki so po uri igre udarili iz protinapada. McGree je s podajo zaposlil Mathewa Leckieja, ki je po preigravanju s strelom po tleh ukanil dansko številko ena.

Danci so do konca dvoboja poskušali z napadi, a jim avstralske obrambe ni uspelo prebiti. Tik pred koncem je z glavo preko gola sprožil še Andreas Cornelius.

Avstralci bodo v osmini finala igrali proti zmagovalcu skupine C. Zadnje tekme v tej skupini bodo odigrali danes ob 20. uri, ko se bodo med seboj pomerile reprezentance Poljske in Argentine ter Savdske Arabije in Mehike.