Branilci naslova Francozi so v skupini D 22. svetovnega prvenstva v Katarju pričakovano osvojili prvo mesto. V uvodnih dveh krogih so premagali Avstralijo (4:1) in Dansko (2:1), v današnji zadnji tekmi predtekmovanja pa so izgubili s Tunizijo. V osmini finala 4. decembra ob 16. uri jih čaka dvoboj z drugouvrščeno ekipo iz skupine C, v kateri nastopajo Argentina, Poljska, Mehika in Savdska Arabija.

Francija je s prebojem v izločilne boje postala šele prva reprezentanca po Braziliji 2006, ki se je po osvojitvi naslova na naslednjem svetovnem prvenstvu prebila iz skupinskega dela.

Italija, ki je bila prvak 2006 v Nemčiji, je v JAR 2010 zasedla zadnje mesto v svoji skupini za Paragvajem, Slovaško in Novo Zelandijo, Španija je leta 2014 klecnila v skupini z Nizozemsko, Čilom in Avstralijo, Nemčija pa je bila 2018 v Rusiji zadnja v skupini s Švedsko, Mehiko in Južno Korejo.

Zmaga Tunizije je njena prva v dvobojih s Francijo. Ekipi sta se srečali prvič na svetovnih prvenstvih in petič v zgodovini. Prejšnje štiri tekme so bile prijateljske; dve sta se končali z zmago Francije, dve pa z neodločenim izidom.

Tunizija je šestič na svetovnih prvenstvih obstala v skupinskem delu. Prvič je na SP nastopila 1978, v tem stoletju pa je igrala že četrto svetovno prvenstvo (2002, 2006, 2018). Zmaga proti Franciji je bila njena tretja na svetovnih prvenstvih. Letos je izgubila z Avstralijo (0:1) in igrala 0:0 z Dansko.

Glede na to, da je bila Francija že pred tekmo zadnjega kroga uvrščena med šestnajst najboljših ekip, je trener Didier Deschamps na klopi pustil glavna zvezdnika Kyliana Mbappeja in Antoinea Griezmanna. Temu primerna je bila tudi predstava Francije, ki je pobudo že v štartu prepustila Tunizijcem, ki so za napredovanje potrebovali zmago in ugoden rezultat Danske proti Avstraliji.

Zadetek Tunizije v osmi minuti, ki je bil sicer razveljavljen zaradi prehitrega vtekanja Naderja Ghandrija, Francije ni prebudil. Tunizija je bila nevarnejša in zasluženo je prišla do vodstva.

V 58. minuti je zadel Wahbi Khazri, član francoskega Montpellierja, ki se je praktično s sredine igrišča sprehodil do roba kazenskega prostora in z natančno odmerjenim strelom premagal francoskega čuvaja mreže. Takoj po slavju s soigralci je šepajoč zapustil igrišče.

Francija je v zaključku tekme v ogenj poslala vsa svojo orožja, vendar ni prišla do zadetka. Antoine Griezmann je v zaključku sodnikovega podaljška zadel mrežo, vendar je sodnik iz Novo Zelandije po pregledu video posnetka gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja.