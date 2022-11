Na podlagi prijave so uvedli postopek predhodnega preizkusa, kar pomeni, da pridobivajo vso relevantno dokumentacijo, preverjajo vsa dejstva in okoliščine primera ter tako ugotavljajo, ali gre v tem primeru za sum kršitev določb iz njihove pristojnosti.

Na komisiji več informacij v tej fazi postopka ne morejo posredovati. Primer bodo obravnavali sicer prednostno, so dodali.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so sicer Bešiču Loredanu očitali, da naj bi v telefonskem pogovoru od vodje Fidesovih pogajalcev Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado. Ob tem naj bi dejal, da ima »ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides«.

Bešič Loredan je telefonski klic Zemljiču potrdil: »Šlo je za osebni klic kolega kirurga kolegu internistu in ja, čustva so me odnesla,« je dejal. Dodal je, da ni šlo za osebne grožnje.

Fides je Bešiča Loredana prijavil tudi na generalni sekretariat vlade. Po čemer se je z njim pogovoril predsednik vlade Robert Golob in sporočil, da še vedno uživa njegovo podporo. Pogovor s premierjem je Bešič Loredan potrdil. V kabinetu predsednika vlade pa naj bi mu razložili, da njegovi klici nikoli niso osebni, pač pa vedno kliče kot podpredsednik vlade in minister za zdravje.