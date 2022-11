Cantarutti je položaj generalnega direktorja GZS zasedel 1. aprila 2021. Na tem mestu je nasledil Mitjo Gorenščka, ki je zbornico začasno vodil od marca, ko se je predčasno poslovila dotedanja generalna direktorica Sonja Šmuc.

Cantarutti je bil pred leti že zaposlen na GZS, in sicer v tamkajšnjem centru za mednarodno poslovanje, konec leta 2014 pa ga je tedanja vlada imenovala za državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu. Tam je ostal do junija 2020.

Kot so v sporočilu za javnost po seji navedli v GZS, je bila zbornica v času Cantaruttijevega vodenja izjemno aktivna tako na področju splošne gospodarske in okoljske zakonodaje kot tudi socialnega dialoga. »Aktivno je bila vključena v oblikovanje zakonodajnih paketov za blažitev posledic epidemije, v zadnjem obdobju pa je bila in še vedno je intenzivno vpeta v pripravo ukrepov, ki naslavljajo energetsko draginjo,« so poudarili.

Šimonka je za novo generalno direktorico GZS s štiriletnim mandatom predlagal dosedanjo izvršno direktorico GZS za industrijsko politiko Nahtigal. Ta je bila že sedaj del najožje vodstvene ekipe zbornice in je intenzivno vpeta v vse ključne aktivnosti, predvsem na področju industrijske politike, naslavljanja energetske draginje ter zelenega prehoda. Upravni odbor GZS bo o njenem imenovanju glasoval dopisno, so sporočili.