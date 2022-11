Vsebino sporazuma bodo po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana podrobneje predstavili potem, ko bo sporazum parafiran.

Ta naj bi za določene zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu sicer prinesel povišanja plač za od enega do tri plačne razrede, aprila 2023 pa še za en razred, v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja.

Stavkovni sporazum bo poleg odprave plačnih anomalij vključeval tudi pripravo in sprejem standardov in normativov v zdravstvu do 1. aprila 2023, je pojasnila predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujevič.

Poudarila je, da so se tekom pogajanj dotaknili vseh poklicnih skupin v zdravstvu in socialnem varstvu, tudi s plačne skupine J, brez katere zdravstveni in socialnovarstveni sistem ne more delovati.

Kljub temu ostaja grenak priokus, ker so na koncu pogajanj nekatera delovna mesta ostala nenaslovljena, med njimi delovna mesta s peto stopnjo izobrazbe, kot so farmacevtski, laboratorijski, sanitarni in zobni tehniki. "Upamo, da to ne pomeni prehudih pretresov že tako pretresenih zdravstvenega in socialnovarstvenega sistema," je poudarila.

Iz dogovora pa je izpadla plačna skupina E3, ki vključuje medicinske sestre, zdravstvene tehnike, bolničarje in negovalce, ker vlada ne želi »odpirati tistega, kar je bilo dogovorjeno novembra lani«, torej v pogajanjih s prejšnjo vlado Janeza Janše.

A Ilešič Čujovič opozarja, da je bila skupina E3 sicer res predmet lanskoletnih pogajanj, vendar ne v celotnem obsegu - tudi tukaj je prišlo do anomalij, ki so jih želeli odpraviti v tokratnih pogajanjih.

Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar je poudarila, da so vse do danes upali, da bo vlada v svoj predlog vendarle vključila tudi zaposlene na delovnih mestih skupine E3, ki so jim lansko leto plače dvignili zgolj za enega ali dva plačna razreda.

Da prihajajoči dogovor ne bo vključeval vseh zaposlenih v zdravstvu, je označila za nesprejemljivo, saj bi se lahko zgodilo, da bi v istem timu delala zdravnik, kateremu vlada ponuja pet plačnih razredov, in medicinska sestra, ki ji vlada ne ponuja nobenega dodatnega plačnega razreda.

»Mi v sindikatu delavcev v zdravstveni negi seveda takšnega dogovora ne moremo podpisati, kaj bomo naprej, ta trenutek težko napovem, saj bodo o tem odločali organi sindikata,« je poudarila.

Ostali sindikati zdravstva in socialnega varstva bodo po besedah Ilešič Čujovič o podpisu odločali, ko bo pripravljen stavkovni sporazum in aneksi h kolektivnim pogodbam. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva sicer morebitnemu podpisu dogovora ne nasprotujejo že vnaprej.

Bešič Loredan pričakuje, da bodo anomalije dokončno uspeli odpraviti z novim plačnim stebrom za zdravstvo. Ravno danes se skupina ministrov seznanja s predlogom ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, je pojasnil. »Načeloma je namen to jutri potrditi na vladi,« je napovedal in dodal, da jih bodo nato predstavili tudi javnosti na posebni novinarski konferenci.