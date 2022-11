Potem ko je vlada z uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, ki je začela veljati danes in določila, da mora dobavitelj pri maloprodajni ceni v pogodbah za leto 2023, ki bodo sklenjene do konca letošnjega leta, upoštevati ceno na nemški borzi EEX, in navzgor omejila strošek dobavitelja, naj bi v četrtek sprejela tudi predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Ta bo glede na napovedi med drugim vključeval ugodna posojila podjetjem, subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter subvencioniranje stroškov podjetij za elektriko v letu 2023.

Glede slednjega lahko po evropskih pravilih vsa podjetja dobijo nepovratna sredstva v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov, a največ do štiri milijone evrov na podjetje. Pri tem je pogoj, da lahko v letu 2023 ustvarijo do 70 odstotkov EBITDA, ustvarjenega v letu 2021 (če je EBITDA negativen, pa pomoč EBITDA ne sme povečati nad 0).

Pri energetsko intenzivnih podjetjih (tistih, katerih strošek za energijo je večji od treh odstotkov prihodkov) se skupna pomoč na podjetje lahko poveča na največ 65 odstotkov upravičenih stroškov in ne sme presegati 50 milijonov evrov.

Pri posebej izpostavljenih energetsko intenzivnih podjetjih (tistih, katerih strošek za energijo je večji od treh odstotkov prihodkov in ki delujejo v določenih panogah, ki jih je opredelila Evropska komisija, med drugim v proizvodnji aluminija ter kemični in papirni industrija) pa se lahko skupna pomoč na podjetje poveča na največ 80 odstotkov upravičenih stroškov in ne sme presegati 150 milijonov evrov.

Tudi pri energetsko intenzivnih podjetjih velja omenjena omejitev glede EBITDA.

Upravičeni stroški se določijo kot razlika med ceno elektrike, kot jo bo posamezno podjetje plačalo za leto 2023, in 1,5-kratnikom cene, ki jo je plačalo v letu 2021, pomnožena s 70 odstotki porabe elektrike v podjetju v letu 2021. Če bo njihova poraba v 2023 ne bo toliko nižja ali bo ostala enaka kot v 2021, bo nižji tudi znesek pomoči.

Podporo bodo lahko podjetja dobila ne glede na to, kdaj so zakupila elektriko za leto 2023. Za tista, ki bodo pogodbo za leto 2023 sklenila od danes do konca leta, bo pri tem veljala tudi dinamična omejitev maloprodajnih cen iz omenjene uredbe.

Po izračunih ministrstva za infrastrukturo bi bila skladno z uredbo in po cenah z nemške borze na 28. november najvišja maloprodajna cena za elektriko po nižji tarifni postavki 278,01 evra, po višji tarifni postavki pa 438,43 evra na megavatno uro (MWh).

Glede na te podatke podjetje, ki ni energetsko intenzivno ter je v letu 2021 elektriko plačevalo po 63,20 evra na MWh in je za leto 2023 že zakupilo vso potrebno elektriko po ceni 79,53 evra na MWh, ne bi bilo upravičeno do podpore.

Drugi primer ministrstva je za podjetje, ki ni energetsko intenzivno ter je v letu 2021 elektriko plačevalo po 53,19 evra na MWh in je za leto 2023 zakupilo 40 odstotkov potrebne elektrike po ceni 64,68 evra na MWh, preostanek potrebne elektrike za 2023 pa bi kupilo po ceni, določeni z uredbo. Cena, ki bi jo za elektriko za leto 2023 plačalo brez podpore države, bi znašala 240,34 evra na MWh, ob podpori države in izpolnitvi pogoja, da bo v letu 2023 poraba znašala do 70 odstotkov porabe v letu 2021, pa 135,89 evra na MWh. Podjetje bi prejelo 1,9 milijona evrov pomoči.

Tretji primer je za podjetje, ki ni energetsko intenzivno ter je v letu 2021 elektriko plačevalo po 56,84 evra na MWh, za leto 2023 pa še nima zakupljene elektrike. Cena za elektriko za 2023 bi brez podpore države znašala 374,76 evra. Ob podpori države in zmanjšanju porabe na 70 odstotkov bi bila cena 230,01 evra na MWh. Podjetje bi prejelo 1,2 milijona evrov pomoči.

Četrti primer je za posebej izpostavljeno energetsko intenzivno podjetje, ki je za 2021 plačevalo 50,13 evra na MWh, za leto 2023 pa še nima zakupljene elektrike. Brez državne podpore bi po uredbi za leto 2023 plačevalo 354,40 evra na MWh. Ob podpori države in zmanjšanju porabe na 70 odstotkov bi bila cena 131,04 evra na MWh. Podpora države bi znašala 18,4 milijona evrov.