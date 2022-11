S to potezo, ulica se zdaj imenuje Lauda Drive, so se pri Mercedesu spomnili na nekdanjega odličnega dirkača, ki je bil pred desetletjem tudi del njihove ekipe kot eden od direktorjev.

Vodja Mercedesa Toto Wolff je danes odkril nov znak z imenom ulice ob tovarniških prostorih.

»Naš prijatelj in kolega Niki seveda ne bi hotel, da delamo takšno dramo okrog tega, po drugi strani pa sem prepričan, da bi bil vesel in ponosen, da se ulica imenuje po njem. Imel sem privilegij, da sem delal z njim in štejem ga za enega najboljših prijateljev,« je ob tem dejal Wolff.

Avstrijski dirkač, eden prvih superzvezdnikov tega športa in simbol poguma po hudi nesreči in opeklinah obraza po nesreči na Nürburgringu leta 1976, je bil svetovni prvak v letih 1975, 1977 in 1984.

V dirkaškem pokoju je med drugim od leta 2012 v več vlogah sodeloval z Mercedesom, ko je ta prevladoval v formuli 1 in serijsko osvajal naslove svetovnega prvaka. Lauda je umrl maja 2019, potem ko je izgubil dolg boj s težko boleznijo.