Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi burje izdano opozorilo druge stopnje na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino, kjer je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Opozorilo prve stopnje pa velja za regionalno cesto Vipava-Ajdovščina, kjer je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Po napovedih vremenoslovcev bodo do četrtka popoldne najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini lahko dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Vremenska napoved Arsa kaže tudi na nekaj snežnih padavin do konca tedna. Danes bodo predvsem na jugu in vzhodu rahle padavine, po nižinah rahel dež. Podobno bo v četrtek, ko bodo padavine nekoliko močnejše na severovzhodu, meja sneženja pa se bo spustila do nižin.

V noči na petek se bodo padavine prehodno nekoliko okrepile in dopoldne ponehale. Tudi takrat se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin. Podobno vreme se bo nadaljevalo konec tedna, saj vremenoslovci za soboto napovedujejo, da bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasno spet padavine, po nižinah deloma dež, deloma sneg.

Zaradi takšne vremenske napovedi na prometno-informacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da se bodo do konca tedna vozne razmere nekoliko spremenile. Predvsem opozarjajo na daljše zavorne poti, možne omejitve v prometu tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah ter daljši čas potovanja.

Po podatkih Arsa je bilo danes zjutraj na Kredarici 56 centimetrov snega.