Med temnopoltimi ženskami se je stopnja umorov, povezanih s strelnim orožjem, od leta 2010 več kot potrojila, stopnja samomorov, povezanih z orožjem, pa se je od leta 2015 več kot podvojila, so zapisali Fleegler in njegovi soavtorji v članku, ki ga je objavil JAMA Network Open.

»Gre za eno najobsežnejših analiz smrti zaradi orožja v ZDA v zadnjih letih,« je dejal David Hemenway, direktor raziskovalnega centra za nadzor poškodb na univerzi Harvard. Oktobra je omenjeni center objavili podatke o smrtnih žrtvah strelnega orožja v ZDA lani, ki jih štejejo več kot 47.000 – največ v vsaj 40 letih. Stopnja umorov in samomorov, povezanih z orožjem, se je lani povečala za 8 odstotkov in dosegla raven, ki je ni bilo od zgodnjih devetdesetih let.

V novi študiji so raziskovalci preučevali trende smrti zaradi strelnega orožja od leta 1990. Ugotovili so, da je število smrti zaradi strelnega orožja začelo vztrajno naraščati leta 2005, vendar se je v zadnjem času povečalo z 20-odstotnim skokom od leta 2019 do 2021 – torej v času pandemije covida-19. Raziskovalci pojasnjujejo, da so odgovori kompleksni in jih ne gre posploševati, vendar pa gre med njimi gotovo za dejavnike, kot so težave pri delu, zasebnem življenju, povečana prodaja orožja, stres in težave z duševnim zdravjem.

Približno 14 odstotkov ubitih s strelnim orožjem je bilo žensk, vendar je povečanje stopnje med njimi bolj izrazito. Lani je bilo približno sedem smrtnih žrtev zaradi strelnega orožja na 100.000 žensk, v primerjavi s približno štirimi na 100.000 leta 2010 – povečalo se je torej za 71 odstotkov. Primerljivo povečanje pri moških je bilo 45 odstotkov, stopnja pa se je povečala na približno 26 na 100.000 s približno 18 na 100.000 leta 2010.

Pri temnopoltih ženskah se je stopnja samomorov s strelnim orožjem povečala s približno 1,5 na 100.000 leta 2015 na približno tri na 100.000 lani. Njihova stopnja smrtnosti zaradi umorov je lani znašala več kot 18 na 100.000, v primerjavi s približno štirimi na 100.000 pri španskih ženskah in dvema na 100.000 pri belih ženskah.

V komentarju, ki je spremljal študijo, so trije raziskovalci Univerze v Michiganu dejali, da dokument potrjuje rasno, spolno in s tem tudi razredno neenakost v smrtih zaradi strelnega orožja. Smrti umorov se sicer koncentirajo v mestih, samomori pa so pogostejši na podeželju.

Ženske so pogosteje žrtve nasilja že samo zaradi svojega spola

Začetek pandemije covida leta 2020 pa je po raziskavi sovpadel z znatnim porastom femicidov v Severni Ameriki ter zahodni in južni Evropi. Podatki iz 25 držav v Evropi in Ameriki kažejo, da je bilo povečanje v veliki meri posledica umorov, ki so jih izvedli družinski člani. Nasilje nad ženskami in dekleti ostaja zaskrbljujoča resničnost, ki temelji na neenakosti in diskriminaciji spolov, neenakih razmerjih moči in škodljivih družbenih normah. Z namenom po spodbudi globalnega ukrepanja sta UNODC in UN Women združila moči pri izdelavi raziskovalnega dokumenta o globalnih ocenah spolno povezanih umorov žensk in deklet v zasebni sferi leta 2021. Poročilo kaže, da je bilo 45.000 žensk in deklet – več kot polovica (56 odstotkov) od 81.100 umorjenih lani po vsem svetu – ubitih s strani njihovega moža, partnerja ali drugega sorodnika.

ZN za ženske in Urad ZN za droge in kriminal sta opozorila, da so številke alarmantne, vendar ne odražajo dejanskega števila femicidov. Približno štirje od 10 smrti leta 2021 denimo niso bili šteti kot umor žensk, ker ni bilo dovolj podatkov. Bárbara Jiménez-Santiago, odvetnica za človekove pravice in regionalna koordinatorka za Ameriko mednarodne organizacije za pravice žensk Equality Now, je opomnila, da morajo biti na voljo izčrpni podatki o femicidu, statistika pa mora vključevati tudi smrti, ki so posledica drugih oblik nasilja. Na primer ženska, ki naredi samomor po posilstvu, ali dekle, ki je noseča zaradi posilstva in umre med porodom.

Raziskava je pokazala, da so ženske in dekleta v Afriki bolj izpostavljena tveganju, da jih družinski člani ubijejo. Stopnja umorov na domu zaradi spola je bila ocenjena na 2,5 na 100.000 ženskega prebivalstva v Afriki, v primerjavi z 1,4 v Ameriki, 1,2 v Oceaniji, 0,8 v Aziji in 0,6 v Evropi.

Problematično je tudi dejstvo, da policija in tožilci primerov pogosto ne jemljejo resno, obtoževanje žrtev pa je zelo razširjeno, vse našteto pa ženske odvrača od prijav. Posledica je, da storilci ostanejo nekaznovani, kar nadalje spodbuja kulturo nekaznovanosti in molka, ki ima zaradi tega moč ohranjati zlorabe.

Velika večina (81 odstotkov) umorov po vsem svetu je storjenih nad moškimi in dečki, vendar so bolj izpostavljeni tveganju, da jih ubije nekdo zunaj njihove družine. Od vseh moških žrtev umorov leta 2021 jih je le približno 11 odsotkov ubil partner ali sorodnik.