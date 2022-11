»Vse žrtve so otroci in navadni ljudje,« je za francosko tiskovno agencijo AFP pod pogojem anonimnosti povedal zdravnik bolnišnice v Ajbaku. Predstavnik province Samangan je potrdil, da je do eksplozije prišlo, vendar ni navedel števila žrtev.

Eksplozija v medresi naj bi odjeknila med opoldansko molitvijo, vzrok zanjo pa za zdaj ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odkar so talibani avgusta lani ponovno prevzeli oblast v Afganistanu, je v državi prišlo do več deset eksplozij in napadov na civiliste. Odgovornost za napade je večinoma prevzela lokalna izpostava skrajne skupine Islamska država (IS), s katero so talibani že dolgo v sporu.

Afganistanski vrhovni vodja Hibatula Ahundzada je nedavno ukazal polno izvrševanje islamskega prava v državi, kar vključuje javne usmrtitve, kamenjanja, bičanja in amputacije udov tatov. Poleg tega so talibanske oblasti v zadnjem času ženskam ukinile številne težko priborjene pravice. Med drugim so jim prepovedali vstop v parke, telovadnice in kopališča, prav tako so zaprli številne šole za dekleta.

Mesto Ajbak sicer leži približno 200 kilometrov severno od afganistanske prestolnice Kabul.