Tople kremne juhe so v hladnih mesecih naše najboljše prijateljice. Ne le, da lepo pogrejejo, tudi učinkovito nasitijo in zadovoljijo. K tej juhi čudovito sodi kos kruha. Ob postrežbi jo lahko okrasite in obogatite še z nekaj parmezana, vendar pa bo okus tudi brez njega fenomenalen.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za vsaj 4 osebe):

(olivno) olje

1 čebula

2 stebelci zelene

4 stroki česna

1 skodelica bučnih kock

3 korenji

2 krompirja

1 žlička suhega timijana

1 žlička suhega rožmarina

1 lovorjev list

približno 150 g leče (ali 1 velika konzerva kuhane leče)

2 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne jušne kocke)

sol, poper po okusu

1 skodelica zamrznjene špinače

1 šopek svežega peteršilja

1 žlička kisa

Čebulo in česen sesekljajte. Korenje, zeleno, krompir in bučo narežite na kockice. Lečo splaknite pod mrzlo vodo in dobro odcedite.

V večji kozici segrejte 2 žlici olja in na segretem na nizki temperaturi počasi zmehčajte čebulo, zeleno in korenje. Ko se zelenjava malo zmehča, dodajte sesekljan česen in kuhajte toliko časa, da česen zadiši.

V kozico stresite krompir in bučo ter surovo lečo, dodajte začimbi in lovorjev list ter zalijte z zelenjavno jušno osnovo. Premešajte in kuhajte približno 20-25 minut, da se leča skuha. V juho nato stresite špinačo, sesekljan peteršilj in popoprajte ter premešajte in kuhajte še vsaj 5 minut, da se špinača stopi in umeša v juho. Če uporabite kuhano lečo, jo dodajte skupaj s špinačo.

Iz juhe odstranite lovorjev list, potem pa zajemalko juhe z nekaj zelenjave prenesite v posodico (ali mikser), ji dodajte 5 žlic olivnega olja in zmiksajte v gosto zmes. Gosto zmes zlijte v kozico k juhi, dodajte žličko kisa in premešajte ter pustite, da zavre. Potem juho poskusite in dosolite in popoprajte po potrebi. Naj juha še enkrat zavre, potem pa juho servirajte in postrezite. Po želji jo okrasite s koščki parmezana in svežim peteršiljem.