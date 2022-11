Visoki predstavnik pakistanske policije je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bila eksplozija uperjena proti pakistanskim varnostnim silam, ki so spremljale cepilce proti otroški paralizi v Kveti, glavnem mestu province Balučistan. V napadu so bili ubiti policist, ženska in otrok, ranjenih pa je bilo 23 ljudi, od tega 20 policistov.

Odgovornost za napad je prevzela krovna organizacija pakistanskih talibanov TTP, ki je kljub skupni islamistični ideologiji ločena od afganistanskih talibanov. Sporočila je, da je »sveti bojevnik« razstrelil avtomobil bombo v bližini carinske postaje in se tako maščeval za smrt ustanovnega člana TTP Umarja Halida Hurasanija.

»Naše maščevalne operacije se bodo nadaljevale,« je še sporočila organizacija, ki je pred tem v ponedeljek preklicala večmesečno premirje s pakistansko vlado in svojim borcem ukazala ponovno izvajanje napadov po državi.

TTP so leta 2007 ustanovili pakistanski džihadisti, ki so se v 90. letih prejšnjega stoletja borili skupaj s talibani v Afganistanu, nato pa nasprotovali podpori Islamabada mednarodnemu posredovanju pod vodstvom ZDA v Afganistanu, ki je sledilo terorističnemu napadu na newyorška dvojčka 11. septembra 2001.

Pakistanska vojska je po letu 2014, ko so borci TTP napadli šolo za otroke vojaškega osebja in ubili skoraj 150 ljudi, večinoma učencev, ostro ukrepala in večino talibanov pregnala v Afganistan. Islamabad zdaj trdi, da talibani v Kabulu TTP nudijo podporo pri napadih v Pakistanu.

Po podatkih pakistanskega inštituta za mirovne študije (PIPS) se je v letu dni, odkar so talibani ponovno prevzeli oblast v Afganistanu, število napadov v Pakistanu povečalo za 50 odstotkov, navaja AFP.