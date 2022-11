Jiang je prišel na oblast po krvavem zatiranju protestnikov leta 1989 na pekinškem Trgu nebeškega miru, zaradi katerega je bila Kitajska mednarodno izobčena. Z njim se je nato ponovno uspešno vključila v mednarodno skupnost, tako da je ponovno pridobila suverenost nad Hongkongom, zmagala v kandidaturi za gostiteljico olimpijskih iger leta 2008 v Pekingu in se pridružila Svetovni trgovinski organizaciji leta 2001, kar je državo prepletno s svetovnim gospodarstvom. Avtor biografije Robert Lawrence Kuhn ga opisuje kot človeka, ki je spremenil Kitajsko in za seboj pustil pomembno zapuščino. Pripisuje mu tudi zaslugo za gospodarsko pot, ki je bila vzpostavljena ravno v tem času njegovega mandata in je uveljala tudi po njem.

Občudoval je zahodne kulture, živel pa znotraj kitajskega političnega sistema

»Jiang je bil protislovna osebnost in naključni vodja,« je dejal Pin Ho, ustanovitelj in izvršni direktor skupine Mirror Media Group, vplivnega newyorškega založnika knjig in spletnih mest o kitajski politiki, ki je v kitajskem jeziku. Občudoval in spoštoval je namreč zahodne kulture, vendar je moral živeti znotraj kitajskega političnega sistema. Pin Ho dodaja, da ni bil vizionarski voditelj, temveč je samo razširil Dengovo vladavino z izvajanjem podobnih politik. Slednje so se osredotočale na gospodarsko liberalizacijo in globalizacijo, kar je privedlo do izboljšanja življenjskega standarda in povečevanja vrzeli v premoženju, hkrati pa je ohranilo nadzor stranke nad političnimi, ideološkimi in vojaškimi zadevami. Pod njegovim vodstvom se je oblikovalo mogočno gospodarstvo, komunisti so še okrepili oblast in Kitajska je zasedla svoje mesto na vrhu lestvice svetovnih sil.

Kljub temu pa se je Jiang izkazal za precej bolj strateškega, kot so ga mnogi opisovali, saj je po Dengovi smrti premagal več političnih tekmecev in utrdil moč v stranki in vojski. S svojimi zavezniki in varovanci je vodil tako imenovano »šanghajsko kliko«, katere vpliv je ostal še po prenehanju njegovega mandata.

Kapitaliste je sprejemal z odprtimi rokami

Mnogim je v spominu ostal kot marksist, čeprav je lastnike zasebnih podjetij – torej dejanske kapitaliste – z odprtimi rokami sprejel v komunistično partijo. Leta 2001 je Jiang izjavil, da bo stranka uradno sprejela podjetnike kot svoje člane. To je bila odločilna poteza, ki je ponovno oživila stranko in ustvarila cvetoč zasebni sektor na Kitajskem.

Konca leta 2002 ga je nadomestil naslednik Hu Jintau in sicer najprej kot vodjo stranke in nato kot predsednika. Jiang je do leta 2005 vseeno ostal na položaju vojaškega poveljnika, njegovi politični vplivi pa so bili prisotni tudi po upokojitvi – vključno z izbiro sedanjega kitajskega voditelja Xi. Slednji je najmočnejši voditelj Ljudske republike od njenega ustanovitelja Mao Zedonga, ki je odstranil drobovje političnih tekmecev, vključno z Jiangovo frakcijo. Prav tako je ponovno potrdil prevlado vladajoče komunistične partije v vseh vidikih kitajske družbe, s čimer je zavrnil velik del gospodarskih in osebnih svoboščin, ki smo jih videli v dneh Denga, Jianga in Huja.