Ameriški senat potrdil predlog zakona za zaščito istospolnih porok

Ameriški senat je v torek zvečer potrdil predlog zakona, ki uradno legalizira poroke med istospolnimi pari, čeprav so te dejansko že dovoljene po odločitvi vrhovnega sodišča leta 2015. Zagovorniki pravic homoseksualcev so zakon pozdravili, da se jim ne bi ponovila zgodba s pravico do splava, ki jo je vrhovno sodišče letos poleti ukinilo.