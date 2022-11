Časnik Jerusalem Post poroča, da gre za ene največjih vaj v zadnjih nekaj letih, ki vključujejo tudi prelete na dolge razdalje. Ti bi lahko postali potrebni, če bi prišlo do zaostrovanja razmer z Iranom. Načelnik generalštaba izraelske vojske Aviv Kočavi je prejšnji teden med obiskom Washingtona napovedal, da bodo skupne vaje z ZDA tokrat bistveno razširili.

Izraelci trdijo, da Iran razvija jedrsko orožje, in so bili od samega začetka proti jedrskemu sporazumu med Iranom in ZDA ter drugimi državami, od katerega so ZDA v času predsedniškega mandata Donalda Trumpa enostransko odstopile. Sedanjemu predsedniku Joeju Bidnu sporazuma še ni uspelo obnoviti.

Izrael vidi jedrski Iran kot grožnjo lastnemu obstoju in izraelski politiki že dolgo grozijo z napadi na iranske jedrske zmogljivosti. V Izraelu se zdaj na oblast vrača desničar Benjamin Netanjahu, ki bo Iran dal v ospredje svoje agende, kot ga je že v svojih prejšnjih mandatih na čelu vlade.