Stephen Curry je bil z 32 točkami prvi strelec Golden Stata, zadel je tudi trojko prek Maxija Kleberja za vodstvo branilcev naslova prvaka NBA s 110:108, a je Dallas odgovoril s petimi zaporednimi točkami in nato vodil do konca tekme. Prve točke v tem nizu je po zadnji podaji Dončića minuto in 49 sekund pred koncem dosegel Tim Hardaway ml., ki je bil z 22 točkami drugi strelec zmagovalcev.

Zadnji koš iz igre je v začetku zadnje minute uspel Dončiću, ko je povišal na 115:112. Šest sekund pozneje je Curry zadel prosti met. Končni izid je 4,4 sekunde pred koncem postavil Dorian Finney-Smith, ko je v točko pretvoril prvega od dveh prostih metov, šest desetink pred zaključkom pa je Dončić ujel še zadnjo žogo v obrambi in končal vse dvome o zmagovalcu dvoboja, v katerem mu je uspel 51. trojni dvojček v karieri.

Ostrostrelec Golden State Klay Thompson je za izenačenje zgrešil trojko 2,6 sekunde pred koncem. »Bilo me je kar malce strah, ne bom lagal. To je pač Klay. Ne zgreši pogosto odprtih metov. Potem je sledilo olajšanje in veselje,« je občutke v zaključku strnil Dončić. O njegovi igri pa je trener Dallasa Jason Kidd nekoliko šaljivo dejal. »Počasi postaja dolgočasno. Mislim, pa dajmo videti kaj drugega, mogoče bo kakšno magično potezo napravil z levo roko.«

Mavericks so pred tekmo podpisali tudi pogodbo s štirikratnim udeležencem tekme zvezd All-Star, Kembo Walkerjem. V ekipi upajo, da se jim bo 32-letnik, ki ga sicer v karieri spremljajo težave s poškodbami kolena, pridružil že nocoj na treningu. Ni pa še jasno, kdaj bo lahko prvič zaigral. Organizator igre je bil brez pogodbe, odkar so se mu sredi oktobra zahvalili pri Detroit Pistons.

V preostalih dveh tekmah večera NBA so New York Knicks v Detroitu kar s 140:110 nadigrali Pistons, pred tem so na petih medsebojnih tekmah le enkrat slavili. Julius Randle je svoj osemindvajseti rojstni dan tako proslavil z zmago in osebnim rekordom sezone, 36 točkami za Knicks, dodal je še sedem skokov ter po pet podaj in ukradenih žog.

Tudi v Portlandu so izgubili gostitelji, Trail Blazers so klonili proti Los Angeles Clippers s 118:112. Ključni mož za zmago Clippers je bil Norman Powell, ki je 22 od svojih 32 točk zabeležil v zadnji četrtini.