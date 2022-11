Z opozorilom generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga, da Rusija zimo uporablja kot orožje proti Ukrajincem, se je danes začelo dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov članic Nata. Tokrat zasedanje ni potekalo v Bruslju, temveč v Bukarešti, simboličnem kraju, kjer je severnoatlantsko zavezništvo pred štirinajstimi leti odločilo, da lahko Ukrajina nekoč vstopi v Nato. Zdaj so članice v skupni izjavi potrdile zavezanost odprtim vratom za članstvo Ukrajine. Ne bodo pa sprožile hitrega postopka vključevanja, ki ga želi Kijev. Stoltenberg je pojasnil, da se nadaljujejo posvetovanja članic, kako okrepiti partnerstvo z Ukrajino in pospešiti njeno pot v Nato, vendar je trenutna prednostna naloga zavezništva državi zagotoviti nadaljnjo vojaško pomoč za obrambo pred rusko agresijo, nadomestne dele in strelivo za že dobavljene orožarske sisteme ter pomoč za prebroditev energetske krize v državi.

Obsodba ruskih napadov

»Rusija napada civilno infrastrukturo in mesta zato, ker ni zmožna povrniti nadzora nad izgubljenim ozemljem, obenem pa želi s temi napadi preprečiti, da bi Ukrajina osvojila še več ozemlja,« je ocenil Stoltenberg. In čeprav ruski predsednik Vladimir Putin v svoji vojni doživlja poraze, se na te po besedah Stoltenberga odziva s še več brutalnosti in zimo spreminja v orožje agresije proti Ukrajini. Mnogi zunanji ministri so s podobnimi besedami obsodili ravnanje Rusije in napade na civilno infrastrukturo označili za vojni zločin oziroma za kršitev mednarodnega prava, kakršne si ni mogel predstavljati nihče.

Zunanji ministri so največ razpravljali o dodatnih oblikah pomoči v orožju za Ukrajino in drugi pomoči, s katero bi država po nizu uničujočih raketnih napadov na mesta in energetsko infrastrukturo obnovila oskrbo z elektriko na celotnem ozemlju. Te namreč zdaj ni zaradi izpada na okoli 30 odstotkih energetskega omrežja. »Zavezniki bodo pomagali Ukrajini, ki popravlja svojo energetsko infrastrukturo in hkrati brani svoje državljane pred raketnimi napadi,« so se ministri obvezali v skupni deklaraciji.

Rusija svari pred dobavo patriotov

Da bi utegnila Rusija ustaviti napade na energetsko infrastrukturo, v Ukrajini skoraj ne verjame nihče. Predsednik Volodimir Zelenski je državljane posvaril, da Rusija ne bo ustavila napadov, dokler ji ne bo zmanjkalo streliva. Redka pozitivna novica za Ukrajino danes je bila, da je v skladiščih dovolj zemeljskega plina za prebroditev zime. Zunanji minister Dmitro Kuleba je kolege v Natu prosil za dodatne sisteme zračne obrambe in generatorje. »To Ukrajina sedaj najbolj potrebuje,« je izpostavil. Želi si tudi ameriške raketne sisteme patriot, ki bi jih utegnila dobaviti Nemčija ali pa ZDA, ki naj bi prav tako razmišljale o tej možnosti. Pred takšno okrepitvijo ukrajinske vojske je posvaril nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvjedjev: »Če bi Nato Ukrajincem dobavil sisteme patriot in še Natovo osebje, bi to osebje postalo legitimna tarča za naše obrambne sile.«

Kuleba je v pogovoru s Stoltenbergom načel tudi nedavno deset točk obsegajočo mirovno ponudbo Zelenskega, ki jo je predstavil na vrhu G20 na Baliju. Vendar Stoltenberg ni jasno odgovoril na vprašanje, ali bi zveza Nato ta mirovni načrt podprla. »Trajen mir je lahko le pravičen mir. Ne sme se zgoditi, da bi avtokracija premagala demokracijo. (…) Da bi dosegli trajen mir, moramo še naprej dobavljati orožje Ukrajini. Putin mora razumeti, da ne more zmagati in da bo za pogajalsko mizo moral popustiti,« je še dejal Stoltenberg.