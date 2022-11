Maribor je proti Bravu nadaljeval tam, kjer je končal pred reprezentančnim premorom – z izjemno učinkovitostjo in visoko zmago. Po Muri (5:1), Krki (3:1) in Taboru (4:0) je napolnil še mrežo Brava (3:0). Vijoličasti so tekmo odločili že do odmora, napadalec Žan Vipotnik pa je z dvema goloma potrdil svoj potencial. Bravo v Ljudskem vrtu ni upravičil slovesa najboljše obrambe lige, ki je do gostovanja v štajerski prestolnici prejela le 14 golov.

Maribor trikrat v gol, Bravo dvakrat v okvir

V prvem polčasu je neverjetno učinkoviti Maribor dosegal gole (tri), Bravo pa tresel okvir gola (dvakrat). Bravo je na začetku tekme deloval, kot da sploh ni prisoten v Ljudskem vrtu, saj so imeli gostitelji avtocesto do ljubljanskega gola. Maribor je ponujeno izkoristil z dvema zadetkoma, ki sta bila plod učinkovitosti, kombinatorike in igrivosti. Festival golov je začel Žan Vipotnik v peti minuti, ko je rutinirano zadel od blizu po podaji Božića. Nadaljeval ga je Repas v 15. minuti, ko je v mrežo pospravil odbitek. To je bil znak za Bravo, da se je le prebudil in začel igrati odprto ter prišel do vratnice Svetlina in razveljavljenega gola Kurtovića zaradi nedovoljenega položaja. Ko je bil Bravo najnevarnejši, je Maribor v 37. minuti udaril v protinapadu, ki ga je po atraktivni podaji Antolina zaključil Vipotnik s preigravanjem vratarja ter strelom v mrežo. Za novo razburjenje je poskrbel Flakus Bosilj, ki je s pravo bombo stresel prečko. Ker je bila tekma v prvem polčasu odločena, v drugem delu ni bilo več veliko priložnosti, saj so oboji le čakali na konec tekme.

Vekić rešil Gorico pred porazom

Derbi začelja med Gorico in Taborom ni prinesel sprememb v razmerju sil, saj sta najslabši ekipi lige remizirali. Kakovost tekme je bila v skladu z uvrstitvijo ekip na zadnji dve mesti na lestvici, saj je bil ritem skromen, napak pa veliko. Le oba zadetka sta bila pravi mojstrovini. Tabor je tekmo začel sanjsko, saj je povedel že v sedmi minuti, ko je s strelom z roba kazenskega prostora neubranljivo zadel 24-letni Gorenjec na začasnem delu na Krasu Žiga Ovsenek. Po vodstvu so se gostje osredotočili na branjenje svojega gola, idilo pa je zmotila menjava 20-letnega Španca Cobe da Coste v 43. minuti tekme. Bil je tako jezen, da ni hotel dati roke trenerju Dušanu Kosiću, nato je silovito brcnil še torbo z žogami ob igrišču in prejel rumeni karton. Goričani so v drugi polčas krenili odločno in izenačili v 52. minuti, ko je Luka Vekić sprejel podajo v kazenskem prostoru, se z enim gibom izmaknil Živuliću in z diagonalnim strelom neubranljivo žogo poslal v mrežo. Gorica je do konca iskala zmagoviti gol, a je stresla le prečko. Gorica tako nadaljuje niz tekem brez zmage, ki je že pri številki devet in traja že več kot dva meseca in pol. Nazadnje je zmagala prav na gostovanju v Sežani pri Taboru 10. septembra.

Danes bosta obe tekmi derbi. Ob 14. uri bo ob Kamniški Bistrici občinski derbi med Domžalami in Radomljami, ob 18. uri pa na Bonifiki derbi sosedov na lestvici Kopra in Mure. Jutri ob 18. uri bo v Stožicah še derbi vodilnih ekip lige Olimpije in Celja. Vrstni red: Olimpija (-1) 43, Celje (-1) 30, Mura (-1) 29, Koper (-1) 29, Maribor 27, Domžale (-1) 22, Bravo 21, Radomlje (-1) 13, Gorica 12, Tabor 11.

Gorica – Tabor 1:1 (0:1) Strelca: 0:1 Ovsenek (7), 1:1 Vekić (52). Športni park Nova Gorica, gledalcev 200, sodnik: Obrenović (Ljubljana), rumeni kartoni: Mevlja, Krajnc; Ndengue, Khali, da Costa, Kouao, El Afgani. Gorica: Likar, Ankrah, Urbančič, Mevlja (od 87. Cerovec), Agić, Krajnc (od 75. Marinič), Hrka (od 65. Bešir), Jukić, Širok, Velikonja (od 75. Ahmetaj), Vekić (od 87. Iličić), trener: Srebrnič. Tabor: Koprivec, Kouao (od 65. Isacye), Briški, Zeljković, Korošec, Živulić, Stanković, Ovsenek, da Costa (od 43. Khali), Ndzengue (od 87. El Afgani), Letaj, trener: Kosić. Igralec tekme: Luka Vekić (Gorica). Streli v okvir gola: 7:2, streli mimo gola: 3:4, blokirani streli: 3:0, prosti streli: 14:5, koti: 6:3, nedovoljeni položaji: 0:1, obrambe vratarjev: 1:6, prekrški: 5:13, število vseh napadov: 111:77, število nevarnih napadov: 75:53, posest žoge (v odstotkih): 63:37.