V soboto je Ziraat Bank v derbiju turškega odbojkarskega prvenstva v gosteh premagal mestnega tekmeca Halkbank, ki je bil do desetega kroga edina neporažena ekipa, s 3:1, v nedeljo pa je že bil v Ljubljani. To samo govori o tem, kako resno v turškem prvaku jemljejo današnjo tekmo lige prvakov proti ACH Volleyju, toda tudi v ljubljanskem taboru ni veliko drugače. Po zmagi nad Dürnom, prvi po petih letih v ligi prvakov, če ne štejemo dveh predlanskih zmag proti Jastrzebskemu, ki je zaradi okužb s koronavirusom moral vse svoje tekme predati brez boja, je motivacija na visoki ravni. Ob morebitni novi zmagi bi bili varovanci Radovana Gačića še korak bliže želenemu drugemu mestu v skupini, kajti Perugia je, vsaj tako se zdi, v njej nedotakljiva.

»Ziraat Bank je v letošnji sezoni odigral deset tekem v prvenstvu, dve v ligi prvakov in eno v turškem superpokalu in z izjemo tekme in pol so ves čas igrali v isti zasedbi. Le namesto njihovega prvega podajalca, izkušenega Arslana Eksija, je priložnost dobil njihov drugi podajalec. V bolj ali manj isti zasedbi igrajo že drugo sezono in prav ta uigranost je njihova prednost. Delujejo zelo dobro, kar se vidi tudi po izidih v turškem prvenstvu,« s spoštovanjem o turški ekipi govori Radovan Gačić,trener ACH Volleyja.

Aktualni turški državni prvaki, ki so v prvem krogu nekoliko nepričakovano izgubili v Nemčiji, so v prejšnjem doma namučili Perugio. Ob Eskiju sta gonilna sila turške ekipe še nizozemski korektor Wouter Ter Mat, ki se po septembrskem svetovnem prvenstvu vrača v Ljubljano, in bolgarski sprejemalec Martin Atanasov. Drugi sprejemalec je mladi Nizozemec Bennie Tuinstra, v bloku sta Turka Bedirhan Bülbül in Faik Samed Günes, Turek pa je tudi Berkay Bayraktar.

»Več pritiska bo verjetno na turški strani. Turki so tisti, od katerih se več pričakuje, v Ljubljano pa prihajajo še brez osvojene točke. Že to, da so prišli že v nedeljo, govori o tem, kako pomembna bo zanje tekma z nami. Sicer smo že opravili prvo videoanalizo in se lahko prepričali, da gre za zelo dobro ekipo, ki ima vrhunski začetni udarec. Zato bo zelo pomembno, kako uspešni bomo na sprejemu. Na žalost je Filip Šestan še vedno poškodovan, saj je bil prav on naše močno orožje na sprejemu, toda tudi drugi so dobri in če bomo tu uspešni, nam bo lažje v napadu. Vsekakor pa bomo morali več kot v zadnjih tekmah pokazati tudi na začetnem udarcu,« pot do novih dveh točk v ligi prvakov vidi Matic Videčnik, bloker ljubljanskih odbojkarjev.

Pred 14 dnevi je bila dvorana Tivoli skorajda polna. Nekaj podobnega v vrstah slovenskih državnih prvakov pričakujejo tudi danes. »Ob polnem Tivoliju nam bo zagotovo lažje igrati. Mislim, da smo v dobri formi, energije je več kot dovolj in naredili bomo vse, da se vodstvu kluba, ki nam omogoča treninge na najvišji ravni, in gledalcem oddolžimo s čim boljšo igro,« še obljublja Videčnik.