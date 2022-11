Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac si po težkem obdobju lahko končno nekoliko oddahne. Potem ko se je proti Zadru v soboto na parket po poškodbi vrnil Karlo Matković in nemudoma pokazal, kako pomemben člen ekipe je, sta zdaj nazaj še Zoran Dragić in Lovro Gnjidić. Jasno je, da bo omenjena trojica še nekaj časa nihala v igri, saj ni pričakovati, da se bo po daljši odsotnosti nemudoma pokazala v dobri formi, a bo Golemcu dala možnost, da z menjavami drži visok ritem igre in hkrati zdravim nosilcem omogoči, da v končnico tekem prihajajo sveži. Še lažje bo s povratkom Roka Radovića, ki naj bi bil nared v kratkem. Če je Golemac pred tekmo z Zadrom sporočil, da nimajo pravice do spodrsljaja, lahko to pred današnjim gostovanjem v 6. krogu evropskega pokala v Litvi proti Lietkabelisu dvojno podčrta. Ljubljančani namreč na dozdajšnjih petih tekmah v drugokakovostnem evropskem tekmovanju na svojem kontu še nimajo uspeha, zato jim počasi že teče voda v grlo.

Čeprav so zmaji med reprezentančnim odmorom še trenirali v okrnjeni zasedbi, je jasno, da so si prisotni napolnili baterije in naredili premik v igri. To sta pokazali predvsem zmagi proti Igokei in Zadru v ligi ABA, v določeni meri pa tudi poraz proti Prometeju, saj bi lahko ob malce bolj zbrani igri v zaključku obrnili tekmo. Zdaj Olimpija odhaja na gostovanje k Lietkabelisu, ki na papirju deluje kot primeren tekmec za prekinitev niza porazov v evropskem pokalu. A pozor – litovsko moštvo je v letošnji sezoni na domačem parketu izgubilo le enkrat. V evropskem pokalu so obe dozdajšnji zmagi dosegli pred svojimi navijači, ko so tesno porazili Cluj in Ulm, v domačem prvenstvu pa je celo kožo iz Panevezysa odnesel le evroligaški Žalgiris. Prvo ime moštva srbskega trenerja Nenada Čanaka je 30-letni ameriški branilec Jamel Morris, jedro moštva pa sicer sestavljajo domači igralci, ki jih je v moštvu kar sedem.

»Pričakujemo zelo težko tekmo. Lietkabelis je odlična ekipa z dobrim trenerjem. Že nekaj let jo vodi Nenad Čanak, moštvo pa je sestavljeno iz domačih igralcev, ki so vsi visoki in fizično močni ter se med seboj dobro poznajo. Obenem imajo naši tekmeci v svojih vrstah še nekaj izkušenih tujih košarkarjev. Na domačem parketu v evropskem pokalu poraza še ne poznajo, v minuli sezoni pa so v polfinalu državnega prvenstva presenetili Žalgiris. Za nami je dolgo potovanje, a moramo biti pozitivni in samozavestni. S povratkom Dragića in Gnjidića se je povečala rotacija igralcev. Časa za konkreten trening sicer ni bilo veliko, a dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo s prvo evropsko zmago v sezoni,« sporoča Jurica Golemac. Tudi Marko Jeremić, ki se je izkazal za dobro okrepitev pred letošnjo sezono, si želi prvega evropskega uspeha. »Če nam bo uspelo zadržati energijo z zadnje tekme v regionalni ligi, imamo veliko možnosti, da vknjižimo zmago. Potrebujemo jo za samozavest. V soboto smo se Zadru v obrambi zoperstavili odločno in čvrsto. V napadu je žoga krožila, vsi smo se gibali in delali to, kar najbolje znamo. To moramo ponoviti tudi v Litvi.«