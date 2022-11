Ko bodo v petek prižgali praznične lučke, bo v parku hotela Kempinski Palace Portorož zaživel tudi božično-novoletni sejem. Ob 16.30 bosta otroke v parku navdušila lutkovna predstava Zvezdica zaspanka in Miklavž, skupaj s starši se bodo na sejmu lahko okrepčali, med drugim tudi s tradicionalnima enolončnicama bobiči in joto, posladkali pa s fritulami. Sejem bo najprej odprt ob koncih tedna, od 23. decembra pa vsak dan do 2. januarja. V parku bodo decembra še štiri brezplačne otroške predstave, konec meseca pa bo otroke obiskal tudi dedek Mraz.

Predstave za otroke

Med 18. decembrom in 6. januarjem bo na ogled razstava Jaslice v piranskih cerkvah. Na Tartinijevem trgu bo 17. decembra sejem starin, domače obrti in darov narave, nato pa bo tam prostor dobila novoletna tržnica. Med 27. in 30. decembrom bodo v Mediadomu Pyrhani potekale novoletne predstave za otroke, zadnji dan v letu pa bo otroke obiskal dedek Mraz na piranskem svetilniku.

Posebna novost bo letos Festival Grando Portorož - Portorose v nekdanjem skladišču soli, kjer bo od 16. decembra do 1. januarja ob popoldnevih organizirano kotalkališče, program pa bodo popestrile številne prireditve za vse starosti, od gledaliških predstav in koncertov do zabav z didžeji. Glasbeni izbor bo še posebno pester, med drugim bodo nastopili tudi Valentino Kanzyani in Koala voice. Seveda velja, da se bodo na prvi dan novega leta najpogumnejši lahko osvežili s tradicionalnim novoletnim skokom v morje na portoroški plaži.

Mesec penin

December bodo poleg lučk in pestrega dogajanja zaznamovali tudi zlati mehurčki. Turistično združenje Portorož bo letos razširilo spremljevalni program Festivala penin. K sodelovanju so povabili izbrane lokalne restavracije, ki bodo ves december s posebnimi degustacijskimi meniji s spremljavo penečih vin soustvarjale Mesec penin. Izbrati bo mogoče manjše slane ali sladke prigrizke, štirihodne menije ali osemhodno doživetje.

26. decembra se v Portorož namreč vrača dobro znani zgoraj omenjeni Festival penin, ki bo že devetič privabil vrhunske proizvajalce penin in šampanjcev. V Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace Portorož bo mogoče okusiti najboljše penine iz približno tridesetih kleti, prav poseben program pa bo potekal v parku pred hotelom, kjer bodo slovenski vitezi vina skupaj z vinsko kraljico slovenske Istre razglasili naj penino Portoroža 2022. Program v parku bo brezplačen, nakup vstopnic za Festival penin pa bo mogoč od 1. do 20. decembra oziroma do razprodaje na spletni strani www.festivalpenin.si ter v TIC Portorož in TIC Piran.