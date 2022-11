Najbolj odgovorna na področju blejskega turizma Romana Purkart je povedala, da bodo v organizaciji Javnega zavoda Turizem Bled ta petek na Jezerski promenadi stojnice z domačo obrtjo, seveda bo bogata tudi gostinska ponudba, ob koncih tedna pa bo na odru poseben praznični program. Zimska pravljica bo odprta od ponedeljka do četrtka od 15. do 19. ure, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa od 11. do 21. ure. Na prazničnih stojnicah se boste lahko okrepčali s tipičnimi gorenjskimi jedmi in toplimi napitki ter izbirali izvirna praznična darila.

Kolo sreče in nagrade

Romana Purkart je poudarila, da bo tam ves čas odprt tudi poseben poštni urad decembrskih mož: »Tam bodo lahko otroci napisali in oddali pismo s svojimi željami, risbicami, pesmicami in podobnim za decembrske dobre može.« V Zimsko pravljico obiskovalec vstopi skozi poseben portal, na začetku ga pričaka velikanski stol pod največjo naravno okrašeno smreko v Sloveniji. Ob jezeru stoji kolo ljubezni, v Zdraviliškem parku bodo postavljene jaslice v naravni velikosti. »Pred vsakim večernim koncertom na odru bomo zavrteli kolo sreče, kjer bodo obiskovalci lahko zadeli nagrado – nagrade so proizvodi iz projekta Blejski lokalni izbor, torej certificirani izdelki lokalnega izvora in najbrž najbolj primerni za darila,« je dejala Romana Purkart.

Ples z vitezom Lambergarjem

25. decembra bo živahno na blejskem gradu. Tam boste lahko celo zaplesali z graščakom, vitezom Gašperjem Lambergarjem, ob 17. uri tega dne bo v Grajskem kopališču nekaj prav posebnega. Gre za Legendo o potopljenem zvonu, ki jo JZ Turizem Bled s pomočjo vrste sodelujočih in nastopajočih vsako božično popoldne uprizori na gladini Blejskega jezera. Potem ko so mladi ženski, ki je po legendi živela na blejskem gradu, moža ubili razbojniki, je v njegov spomin dala iz zlata in srebra uliti zvonček za kapelico na otoku. Ko pa so zvonček peljali na otok, je vihar ladjico prevrnil, brodarji so se utopili, zvonček pa je potonil.

Dan, posvečen domačinom in domačinkam

Ob mirnih in jasnih nočeh se zvonček še zdaj oglaša iz jezerskih globin. Mlada vdova je odšla v Rim in vstopila v samostan, po njeni smrti pa je poslal papež drug zvonček za jezersko cerkev. »Kdor pozvoni z njim, se mu izpolni želja, ki jo ima med pozvanjanjem,« je dodala Romana Purkart. »Letos bomo predzadnji dan leta posvetili domačinom in domačinkam. Povabili jih bomo, naj se po Poti prijateljstva sprehodijo do Mlina, Male in Velike Zake, kjer jih bodo pričakale stojnice lokalnih društev, vse skupaj pa se bo končalo s koncertom na Jezerski promenadi.«

Tisti, ki se boste odločili za silvestrovanje na prostem, boste za uvod v najdaljšo noč uživali v glasbi šestdesetih let prejšnjega stoletja in glasbi znamenitih Beatlov. In opolnoči? Na Bledu že leta ni bilo ognjemeta in ga tudi letos ne bo, zato pa ob prehodu starega v novo leto pripravljajo laserski šov.