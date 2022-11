Če so lanskoletno smučarsko sezono krojili protikoronski ukrepi in možnost nakupa smučarskih vozovnic s turističnimi boni, bo letošnja, kot kaže, pod vplivom visokih cen energentov in posledično tudi dražjega smučanja. Na smučišču Kope je že vse pripravljeno na letošnjo smuko. Predprodaja smučarskih vozovnic je že končana, še vedno pa ob nakupu sezonske smučarske vozovnice dodatno ponujajo še brezplačne malice – na primer: sezonska smučarska vozovnica stane 490 evrov, za starejše in mladino 435 evrov, za otroke pa 410 evrov plus 10 malic.

Na Rogli so že v začetku oktobra objavili nove cene smučarskih vozovnic, tako da samo še čakajo na prvi sneg. Za naslednjo sezono je napovedana nova šestsedežnica Mašinžaga. Cena smučarske vozovnice v predprodaji je letos višja za tri evre: dnevna smučarska vozovnica za odrasle stane 34 evrov, za mladino in starejše 30 evrov, za otroke 20 evrov. Predprodaja smučarskih vozovnic je samo še danes. V Kranjski Gori še vedno potekajo dela na postavitvi nove štirisedežnice Vitranc 2 in upajo, da bodo do zime dela končana. Dnevne smučarske vozovnice v predprodaji so glede na lanske cene dražje za tri evre, vozovnice za nočno smuko pa od dva do štiri evre: dnevna smučarska vozovnica stane 37 evrov, za starejše (rojene po letu 1962) in mladino (1999–2007) 31 evrov, za otroke (2008–2016) pa 22 evrov.

Krvavec je sredi oktobra objavil cene smučarskih vozovnic v predprodaji. Klasične dnevne in sezonske vozovnice je mogoče po akcijskih cenah kupiti še danes, cena na primer dnevne smučarske vozovnice pa je: za odrasle 34 evrov, za mladino in starejše 30 evrov, za otroke pa 22 evrov. Smučišče Gače omogoča cenejši nakup dnevnih in sezonskih smučarskih vozovnic še do konca tega meseca: dnevna smučarska vozovnica stane 26 evrov, za mladino 22 evrov, za otroke pa 16 evrov. Na smučišču Soriška planina so že nekaj let tudi v zimskem času dobrodošli avtodomarji, saj imajo kamp, kjer omogočajo zimsko kampiranje in glamping. Smučišče je urejeno čez cesto, tik ob kampu pa so lepo urejene proge za tek na smučeh. Za smučišče Soriška planina bodo v predprodaji smučarske vozovnice do 5. decembra, dnevna smučarska vozovnica pa vas bo stala: za odrasle 21 evrov, za mladino in starejše 17 evrov, za otroke pa 21 evrov.

Smučišče Golte je eno redkih pri nas, ki ima v dolini pri gondoli urejeno parkirišče za avtodome Golte. V bližini smučišča je tudi kamp Menina, ki je odprt vse leto in omogoča zimsko kampiranje ter najem mobilnih hišic in hišic za glamping. Nakup smučarskih vozovnic v predprodaji je mogoč do 30. novembra, cena dnevne smučarske vozovnice pa znaša 33 evrov, za starejše in mlade 31 evrov, za otroke pa 22 evrov.

Na smučišču Vogel so pripravili predsezonsko akcijsko ponudbo. V ponudbi so tudi sezonske vozovnice za smučanje na Voglu in v Kranjski Gori. Tudi na smučišču Vogel bo v predprodaji mogoče kupiti smučarske vozovnice še danes, cena dnevne znaša ​36 evrov, za mladino in starejše 31 evrov, za otroke pa 18 evrov. Na smučišču Cerkno so sredi novembra pripravili ponudbo sezonskih smučarskih vozovnic, ki jih lahko naročite tudi na spletu, predprodaja pa bo možna vse do 11. decembra. Dnevna smučarska vozovnica stane 30,80 evra, za starejše in mladino 26,20 evra, za otroke pa 17,80 evra.

