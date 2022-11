V okviru programa Varuh zdravja pri zavarovalnici Vzajemna imajo pestro ponudbo, tako za krajši izlet, daljše potovanje ali potovalne avanture večkrat na leto. Njegove ključne prednosti so široka kritja, asistenca 24 ur na dan, vse dni v tednu (24/7) v slovenščini, storitev dr. posvet pri celoletnem zavarovanju multitrip in visoke zavarovalne vsote – vse do 1.000.000 evrov.

Odgovornost na smučišču

Za smučanje v tujini priporočamo, da zavarovanju za tujino priključite tudi dodatek za nezgodo in dodatek za odgovornost na smučišču v tujini. To kritje je že nekaj časa obvezno na smučiščih v nekaterih državah. Tako boste zavarovani tudi na belih strminah zunaj naših meja.

Štiriindvajseturna pomoč v tujini

Asistenčni center Varuha zdravja, ki pomoč organizira v slovenskem jeziku, je zavarovancem na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu.

V primeru nezgode ali bolezni se takoj obrnite na asistenčni center Varuha zdravja na telefonsko številko +386 147 18 777 ali jim pišite na elektronski naslov tujina@vzajemna.si, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati.

Za potovanje večkrat na leto izberite multitrip

Za vse tiste, ki potujete večkrat na leto, je seveda zagotovo smiselno izbrati celoletno zavarovanje za tujino multitrip. Primerno je za več posameznih potovanj v tujino, ki ne trajajo več kot devetdeset dni.

Multitrip lahko sedaj sklenete še posebno ugodno.

Izberite pravi paket zase

V Varuhu zdravja, Vzajemni, so oblikovali širok nabor paketov z različnimi zavarovalnimi vsotami, ki so prilagojeni destinaciji in načinu potovanja. Tako si lahko vsak sam izbere ustrezni paket.