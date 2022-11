Ljubitelji belih strmin z nestrpnostjo pričakujejo letošnjo sezono. Poleg vremena in ugodnih snežnih razmer bo na letošnje smučanje močno vplivala tudi cena smučarske vozovnice. V tujini so se dnevne smučarske vozovnice podražile za 10 do 15 odstotkov, za nekaj evrov so se dvignile tudi pri nas. Na Pohorju bo treba za dnevno vozovnico odšteti 43 evrov, v Kranjski Gori in na Voglu 40, na Krvavcu in Rogli pa 39 evrov. »Zaradi občutne rasti stroškov – predvsem energentov – smo bili primorani nekaterim tipom smučarskih vozovnic prilagoditi ceno. Smučarske vozovnice bodo v sezoni 2022/2023 v povprečju dražje za 8 odstotkov. Predprodaja smučarskih vozovnic za smučišče Rogla poteka v skladu s pričakovanji,« nam je povedala Tina Tinta Kovačič iz družbe Unitur.

Čakajo na ugodne vremenske razmere

Glede na dvig cen smučarskih vozovnic na nekaterih smučiščih pri nas končujejo tudi pripravo ponudbe in storitev, ki jih bodo prednostno ponujali v letošnji zimski sezoni. Na Rogli denimo bodo vzeli na znanje tako izkušnje iz preteklih let kot tudi napovedi o tem, kaj jih čaka v prihodnje. »Zavedamo se, da nas ob občutni rasti cen živil, energentov in drugih življenjskih stroškov, aktualni epidemiološki situaciji in negotovih razmerah na trgu delovne sile čaka še precej izzivov,« je povedala Tina Tinta Kovačič in dodala, da bodo v skladu s strategijo podjetja in zavezanostjo aktivnemu življenjskemu slogu največ pozornosti namenili vsebini in kakovosti ponudbe tako na področju športa in rekreacije kot tudi velnesa in kulinarike. »Vzdrževalna in pripravljalna dela na žičniških napravah in smučarskih progah so potekala po načrtih, prav tako smo pripravljeni na začetek tehničnega zasneževanja.« Glede na trenutne vremske napovedi, ki za zdaj še niso zanesljive, saj se vremenske razmere hitro spreminjajo, bi tehnično zasneževanje na Rogli lahko začeli že v teh dneh. »Sicer pa v primeru ugodnih vremenskih razmer in nizkih temperatur začetek smučarske sezone načrtujemo v prvi polovici decembra.«

Krvavec bodo zagnali

Snežni topovi že nekaj dni delujejo na smučišču Krvavec. Svoje je dodala še narava, kar je tehnična ekipa na smučišču seveda znala obrniti sebi v prid. Računajo, da bodo, če bodo vremenske razmere dovoljevale, začeli sezono v prvem ali drugem koncu tedna meseca decembra. »Letos smo naredili vse, da se cene niso drastično spremenile. Tako se je cena dnevne smučarske vozovnice v primerjavi z lansko sezono dvignila za 2 evra,« so povedali na Krvavcu in dodali, da je dvig upravičeno glede na podražitve, na katere seveda ne morejo vplivati. So pa, kot so povedali, zadovoljni tudi s predprodajo smučarskih vozovnic.

Smučarje na Krvavcu bo letos pričakalo kar nekaj novosti, zagotovo bo največje presenečenje Plaža Krvavec, ki je popolnoma prenovljena, hkrati pa bo gostila tudi kup zanimivih dogodkov, »ki pa naj za zdaj ostanejo še skrivnost«, so nam povedali. Parkiranje pod Krvavcem še naprej ostaja brezplačno, parkirnih prostorov pa je ob spodnji postaji kabinske žičnice in ob glavni cesti dovolj za vse obiskovalce. »Parkirni režim poteka po ustaljenem redu, kjer redarji usmerjajo promet neposredno na parkirnem prostoru. V primeru, da so polno zasedeni tudi parkirni prostori ob glavni cesti, smučarje do spodnje postaje kabinske žičnice vozi avtobus.«

V Kranjski Gori pripravljeni na sezono

Na zimo so se že pred časom pripravili tudi pri kranjskogorski Hit Alpini, ki je za svoje goste pripravila več zimskih paketov. »Od predsezonskega in cenovno ugodnejšega boom paketa do klasičnih zimskih: božični paket, silvestrovanje ter 3- in 6-dnevni smučarski paket, ki vsebujeta tudi smučarske vozovnice oziroma vrednostni bon za nesmučarje,« nam je povedala Urška Hladnik in dodala, da med zimskimi počitnicami Kranjsko Goro obišče veliko družin. Zima in sneg jih privabita v objem mogočno zasneženih gora. »Prav za njih pripravljamo tudi tokrat bogat animacijski program. Po hotelu bo omamno dišalo, kajti pekli bomo slasten domač zimski cesarski praženec. Ob večerih se bomo sprehodili z baklami in se družili ob tabornem ognju, najmlajši in mladi po srcu se bodo lahko zabavali v čisto pravem mini disku, tisti z ustvarjalno žilico pa se bodo lahko udeležili raznih kreativnih delavnic,« je še povedala Hladnikova in dodala, da niso pozabili niti na tiste, ki pridejo sami ali v dvoje. »Tako njim kot seveda tudi družinam ponujamo nakup smučarske vozovnice brez čakanja v vrsti zunaj na mrazu, saj jo lahko kupite kar na recepcijah naših hotelov.«

Zima na Rogli Rogla tudi pozimi ponuja številne možnosti preživljanja prostega časa – tudi za tiste, ki ne smučajo. Ob doživljajski ponudbi in aktivnostih, ki so obiskovalcem Rogle na voljo tudi v zimskem času (adrenalinsko sankališče Zlodejevo, pohorska vasica, otroški snežni park, krpljanje, zimsko pohodništvo …), dodano vrednost predstavljata tudi Pot med krošnjami Pohorje in edinstvena povezava Rogle s termalnim zdraviliščem Terme Zreče. Seveda ne manjka pestre velnes in kulinarične ponudbe.