V duhu letošnje zimske sezone – Mi smo nazaj – smo imeli priložnost med prvimi zapeljati po belih strminah tudi pri Slovencih izredno priljubljenega smučišča Obertauern. Ker je šlo bolj za ogrevanje, kot so dejali, so od 26 žičnic do nedelje zagnali le deset naprav. Zato pa bodo čisto na vrhu gore od 1. do 4. decembra, ko bodo odprli praktično vse proge, pripravili bučno odprtje sezone.

Bučna otvoritev smučarske sezone

»Navdušeni smo, saj bosta imeli skupina Söhne Mannheims in Sarah Connor postanek tudi v Obertauernu. Kultna nemška skupina se po desetih letih vrača na sneg,« nam je povedal direktor turizma Mario Siedler in dodal, da si tudi od letošnje zimske sezone veliko obetajo. Ta bo trajala vse do 1. maja, če bodo vremenske razmere to dopuščale. »A se ne bojim, saj ima Obertauern odlično lego, snega pa vedno dovolj.« Siedler je med drugim tudi izpostavil, da so se uspeli z vsemi lastniki žičniških naprav dogovoriti, da smučarjem letos zagotovijo pošteno ceno smučarske karte. »Ta ostaja 53 evrov, saj se zavedamo, da si marsikatera družina letos večdnevnega smučanja ne bo mogla privoščiti. Želimo si, da si bodo tako lahko privoščili vsaj dan ali dva,« je iskreno ocenil trenutno gospodarsko stanje in dodal, da so si to lahko privoščili tudi zaradi tega, ker ne dajejo nobenih drugih popustov na karte. »Smo pa zato dvignili kvaliteto ponudbe na samem smučišču. Vrhunska je tudi ponudba hotelov, ki so do konca leta ob koncih tedna praktično že vsi zasedeni,« je še povedal.

Letošnja novost so tudi glasne »apres ski« zabave po kočah na smučišču. Ob vsaki progi se lahko smučarji ustavijo v koči, se okrepčajo in po koncu smučanja nadaljujejo z zabavo. »Ljudje si želijo priti, da pozabijo na probleme. Na glavni cesti, neposredno ob turističnoinformativnem centru, bo naslednje tri sobote goste vabila tudi adventna tržnica s praznično ponudbo,« je dodal sogovornik in nas po kratkem druženju pospremil na sneg.

In kaj dejansko ponuja Obertauern? Smučarsko središče, ki navduši z urejenostjo, naravnim snegom in številnimi zabavnimi smučarskimi poligoni za otroke, se razprostira na nadmorski višini od 1630 do 2313 metrov. Od prestolnice je oddaljeno le dobrih 200 kilometrov in ker večji del poti poteka po avtocesti, sta potrebni dobri dve uri vožnje. Tudi zato je obisk smučišča primeren za enodnevno smuko. Če boste izbrali konec tedna, naj bo to sobota, saj je zaradi menjave turistov na ta dan navadno najmanj smučarjev. Obertauern ima na voljo 10.000 postelj, letno pa zabeležijo kar milijon nočitev.

Smučanje brez čakanja v vrstah

Drugi razlog za navdušenje nad smučiščem so sodobne žičniške naprave, zaradi katerih ni gneče niti v času zimskih počitnic. Tako je od 26 naprav na voljo ena klasična gondola in dve kombinirani gondoli s sedežnico, dodatno imajo tri moderne 8-sedežnice, šest 6-sedežnic, osem 4-sedežnic, 2 dvosedežnici in nekaj vlečnic. Prve tri žičniške naprave začnejo obratovati že ob 8.30, preostale pol ure kasneje. Če ste ljubitelj »snežnih rebrc« in nimate težav z zgodnjim jutranjim vstajanjem, preverite ponudbo First Track, ki manjšim skupinam omogoča prve zavoje že ob 7.30.

Obertauern, kjer se je odlično počutila tudi legendarna skupina The Beatles, je prav tako znan po odličnih zabavah. Praktično vsaka proga ima svojo gostilno z veliko sončno teraso. Uigrana ekipa postreže lokalne jedi, zelo priljubljene pa ostajajo predvsem mesne jedi v kombinaciji s praženim krompirjem, zeljem in klobasami. Ter seveda vedno dobra izbira: »Wiener Schnitzel« in cesarski praženec oziroma šmorn za piko na i.

Cene smučarskih vozovnic V smučarski sezoni 2022/2023 bo na Obertauernu veljala enotna cena smučarskih kart, ne glede ne termin sezone, in sicer 53 evrov na dan za odraslo osebo, kar je med cenejšimi v regiji. Smučarska karta bo na primer na smučišču Flachau stala 68 evrov, na smučišču Mokrinje oziroma Nassfeld 56,50 evra, na Gerlitznu 56 evrov, v italijanskem Trbižu oziroma na Višarjah 39,50 evra, na Kronplatzu pa 69 evrov.