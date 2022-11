Številni koncerti na ulicah in trgih

V okviru decembrskega glasbenega programa se bodo na odrih na Kongresnem trgu, Mestnem trgu, Trgu francoske revolucije in Novem trgu od 16. decembra do 1. januarja 2023 zvrstili številni slovenski in tuji glasbeni izvajalci, med njimi Danijela, Jan Plestenjak, Luka Basi, Crvena jabuka, Siddharta, MI2, Neisha, Petar Grašo, Neda Ukraden in Senidah.