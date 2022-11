Umor v Ruski dači Nataše P. Musar

Iskreno smo razočarani nad kolegi na znameniti Nova24TV. Popuščajo. Kje je njihova pregovorna udarnost, kje kritičnost, kje ... Že ves teden namreč čakamo na naslove tipa »V Ruski dači Nataše P. Musar grozljiv zločin«. Ali pa: »Umor v Ruski dači, predsednica Nataša Pirc Musar slavi«. Ali pa: »Veselje v Ruski dači, kjer so se zgodili številni umori«. In tako naprej. Pa nič. Čeprav je vse res. To vam zagotavljamo mi, člani uredništva rubrike n. n., ki nikoli ne lažemo.