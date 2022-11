Kot je povedal Šrot, je Celje danes popolnoma drugačno mesto, kot je bilo pred 24 letih. Po količniku razvitosti se tako uvršča na tretje mesto med slovenskimi kraji. Ocenil je, da je mesto v zadnjem mandatu zelo napredovalo in gre v pravo smer razvoja. Glede vnovične kandidature je dejal, da ima za uresničiti še vedno veliko projektov, za kar ima ekipo 50 ljudi, ki bi mu pri tem pomagala.

Ocenjuje, da je skupaj z ekipo pripravil realen program. Zavzema se za trajnostni razvoj in zeleno mesto, napovedal je gradnjo novega vrtca spomladi na Škapinovi ulici v Celju, lotil bi se tudi umestitve vzhodne obvoznice v prostor.

Kovač pa se zavzema za aktivno stanovanjsko politiko, obnovo stanovanjskega sklada, ki je v zelo slabem stanju, pocenil bi stroške ogrevanja, izvedel bi solarizacijo Celja in vanj vrnil mestno vzdušje.

Na Šrotov očitek, da bi moral med kampanjo povedati ljudem, da je član Levice, je Kovač pritrdil, da je član te stranke, a se je vendar odločil za nestrankarsko kandidaturo.

Šrot je zavrnil očitek, da projekt tibetanskega mostu ni bil nikoli v javni obravnavi. Dejal je, da je bil ta projekt vsaj dvakrat predstavljen javnosti in na mestnem svetu, seje celjskega mestnega sveta pa prenaša v živo TV Celje. Kovača pa moti, da za tibetanski most niso bili sprejeti prostorski akti in da ni bil pravilno umeščen v prostor. Meni, da je treba pogledati, kaj se zdaj še lahko naredi s tem projektom.

Glede upada števila volivcev v Celju v primerjavi z letom 2018 je Šrot pojasnil, da je to posledica malo večje smrtnosti zaradi covida-19, medtem pa Kovač ocenjuje, da je upad števila volivcev posledica izseljevanja iz Celja.

Na vprašanje, zakaj občina ni še nič storila z gostinskim objektom Majolka v centru mesta, ki ga je kupila pred petimi leti, je Šrot odgovoril, da so se s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje pogovarjali, da bi odprli tradicionalno slovensko gostilno, a je vodstvo šole pojasnilo, da nima zadostnega kadra za ta projekt.

Po Kovačevih besedah Majolka ni edini objekt, ki sameva v središču Celje, vendar teh zadev čez noč ni možno rešiti. Prepričan je tudi, da bi Celje potrebovalo še en hotel, a občina tega sama ne zmore, saj občinski proračun ni jama brez dna.