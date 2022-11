Buckinghamska palača je bila prvič po covidni epidemiji in smrti kraljice Elizabete II. (8. septembra) prizorišče velikega državnega banketa, prvega, ki ga je gostil novi monarh. Rdečo preprogo je pogrnil in kolesa stare, zlate državne kočije naoljil za južnoafriškega predsednika Cyrila Ramaphoso. Zadnji državni banket v palači je Elizabeta II. morala, ker o obiskih na najvišji ravni odloča vlada, prirediti Donaldu Trumpu, ki je že veliko pred obiskom zahteval, naj zanj vpreže 262 let staro zlato državno kočijo (milja vožnje z njo naj bi stala neverjetnih 38 milijonov evrov), čeprav je temu nasprotovala predsednikova varnostna služba. To se ni zgodilo. Ker se kraljica, poosebljenje kreposti, ni želela peljati z njim? Ali ker je Trumpova varnost vztrajala pri uporabi Zveri, kot rečejo predsedniški limuzini, oklepniku, ki ga za predsednika pripeljejo tudi na vsak obisk v tujini? Nikoli ne bo znano.

Izstopanje nove moči lepotice Kate

Britanci so obisk južnoafriškega predsednika z zanimanjem spremljali ne zaradi gosta, ampak zaradi gostitelja in kraljeve družine, saj je brez besed veliko povedal o velikih spremembah v kraljevi družini. Ob novem monarhu in njegovi soprogi sta njuni nekdanji vlogi prestolonasledniškega para zelo avtoritativno prevzela nova valižanska princ in princesa, William in Kate, ki je še posebej izstopala. Ne samo zaradi vsem dobro znane tiare, ki je bila najljubša od tiar pokojne princese Diane in je znana kot tiara Ljubimčev vozel. Dvorni komentatorji so največ simbolike videli v njeni dolgi elegantni beli večerni obleki, ki so jo razglasili za »power dressing«, izražanje oblasti ali moči z načinom oblačenja. Z njo naj bi prepričljivo pokazala, kako zelo se je povišal njen položaj v kraljevi družini, kar je res. Od kraljičine smrti je tudi uradno bodoča kraljica, kar bo postala ob naslednji primopredaji prestola, čeprav prihaja iz podaniške množice. Kraljev izbor drugih članov kraljeve družine, ki so bili na banketu, je bil prav tako zgovoren: zraven sta bila en brat, princ Edward, in njegova žena, grofica Sophie. Sestre Ane ni bilo. Doma je ostal predvsem osramočen, prisilno upokojen kraljev brat princ Andrew, ki je naredil vse, kar je lahko, da bi ga kraljica rehabilitirala pred smrtjo in da bi se sam rehabilitiral ob njenem pogrebu, a sta to odločno preprečila prejšnji in sedanji prestolonaslednik.

Napredovanja in nazadovanja

Za odmevno prerazporeditev vlog in pomena članov kraljeve družine je Karel III. poskrbel že ob nedavnem rojstnem dnevu. Britanski monarhi po stari tradiciji radi izkoristijo rojstne dneve za sporočanje sprememb. Štiriinsedemdeseti rojstni dan Karla III. je dvema članoma britanske kraljeve družine prinesel »napredovanje«, dvema pa »nazadovanje«. Napredovala bosta kraljeva sestra in mlajši od dveh bratov, princesa Ana in princ Edward, nazadovala pa starejši od dveh bratov in mlajši od dveh sinov, princa Andrew in Harry. Gre za vlogo članov kraljeve družine kot »državnih svetovalcev«, ki začasno nadomeščajo monarha v primeru odsotnosti ali bolezni. Karel III. se je hitro odločil rešiti problem, ki se mu je kar dolgo izogibala njegova mati. Elizabeta II. je bila več let pod pritiskom, naj sinu Andrewu in vnuku Harryju odvzame vlogo državnih svetnikov, pa tega najverjetneje ni naredila, ker sta bila njena najljubša otrok in vnuk. Obema so že odvzeli naziva kraljevih visokosti in vse častne vojaške nazive. Andrewu, ker je s prijateljevanjem z razvpitim pedofilom Epsteinom osramotil sebe, družino in monarhijo, Harryju pa samo zato, ker sta se z Meghan odcepila. Po zakonu so državni svetniki mož ali žena monarha in največ pet v vrsti za prestol najvišje postavljenih polnoletnih članov kraljeve družine. Do smrti princa Filipa so bili državni svetniki on ter princi Charles, William, Harry in Andrew. Po Filipovi smrti se je svetnikom pridružila Andreweva starejša hči, princesa Beatrice, po kraljičini smrti pa žena novega kralja Camilla.

Da, nekdanja ljubica bi utegnila začasno voditi kraljestvo. Kralj Karel III. hoče manj kot tri mesece po zasedbi prestola nagraditi brata Edwarda in sestro Ano (bolj njega kot njo, če je soditi po kraljevem prvem državnem banketu), ki ju predlaga kot nova državna svetnika, čeprav je Edward šele trinajsti in Ana šele šestnajsta v vrsti za prestol, ter kaznovati sina Harryja in brata Andrewa, ki sta peti in osmi v vrsti za prestol. Ne predlaga najbolj drastične poteze, črtanja njunih vlog državnih svetnikov, ne bosta pa na seznamu svetnikov, ki bi ga lahko nadomeščali, uradno zato, ker je Andrew upokojen, res prisilno, Harry pa, na svojo željo, živi v tujini. To je Harryja zagotovo zelo prizadelo, pa ne zato, ker bi si želel nadomeščati očeta, ampak zato, ker se je bolj kot oče in brat trudil za spravo in ker ga je spet doletela povsem enaka kazen kot ošabnega Andrewa, ki se ni nikoli zares pokesal zaradi najmanj dolgoletnega prijateljevanja s pokojnim razvpitim ameriškim pedofilom in milijarderjem Epsteinom. Spremembe, ki jih predlaga kralj, mora potrditi še parlament.