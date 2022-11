Mislim svoje mesto: Malarija na slepi steni

Včasih me prav zabava, ko kakšen mogotec v spominih na mladost navaja, kako zgodaj se mu je prebudila poslovna žilica. Da je že v srednji šoli začenjal prodajati zapiske svojim sošolcem, pa da je služil z razvažanjem mleka ostarelim sosedam, sprehajal pse za simbolično pristojbino, na faksu v domači garaži ustanovil računalniško podjetje. In tako naprej. Z marsičim se hvalisajo in marsikaj se jim zdi omembe vredno.