Po nedeljskih neuspelih referendumih je Tonin ocenil, da so se ljudje ponovno odločali zgolj za ali proti politiki, ki jo pooseblja prvak SDS Janez Janša. In tako je desnica zabeležila poraz najprej na parlamentarnih volitvah, nato pa še na predsedniških in na referendumih. Člani izvršilnega odbora so tako v ponedeljek pritrdili oceni, da stranka z Janšo kot premierjem ne bo sodelovala, saj zasenči razpravo o še tako močni vsebini. Bo pa sodelovala s stranko SDS, so za STA potrdili v stranki.

»Ah, to smo nekaj let že poslušali od Ljudmile Novak,« pa je se je na Twitterju po objavi Toninove izjave odzval Janša in dodal, da sicer Novakova nikoli ni bila postavljena pred to dilemo, saj da so jo »odstavili ravno tisti, ki so ji prej položili te besede v usta, in ustoličili Mateja Tonina, ki se iz te lekcije ni ničesar naučil«.

Danes se je s sporočilom oglasila tudi nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, ki je Janši namignila: »Ob očitnem majanju tvojega stolčka vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna.«

»Novi Sloveniji - krščanskim demokratom (NSi) je vedno škodilo, ko smo bili prizanesljivi do škodoželjnih napak nekoga drugega. Še posebej pa nas je uničevalo, ko smo tolerirali sovražnost in mračnost, laži in manipulacije, predvsem pa blatenje človekovega dostojanstva. Vse, kar sem si kot predsednica stranke in kar si še danes želim kot evropska poslanka te iste stranke, je NSi kot samostojna, suverena in pokončna politična sila, ki ne bi bila preračunljiva v svojih dejanjih, temveč bi sledila svojim vrednotam in srcu naroda, ki mu želi vladati,« je zapisala Ljudmila Novak.

Spomnila je, da je že leta 2016 kot predsednica NSi jasno povedala, »da si z nekom, ki ustrahuje, grozi in podpihuje sovraštvo, nikoli več ne želim vladati«. »Včerajšnjo soglasno odločitev izvršilnega odbora stranke NSi tako pozdravljam.«

Na seji izvršilnega odbora NSi, namenjeni tudi podeljevanju soglasij k podpori nekaterim županskim kandidatom v prihajajočem drugem krogu županskih volitev (denimo Sama Turela za župana Nove Gorice), so se strinjali tudi s Toninovo oceno, da je na desnici potrebna temeljita samorefleksija, kako naprej.

Kot so za STA pojasnili v stranki, bodo to samorefleksijo v stranki opravili in jo predvidoma sklenili januarja, na tradicionalnem zimskem posvetu stranke.

Že v ponedeljek pa je Tonin v oddaji 24ur zvečer ocenil nekatere pretekle poteze NSi v vladi Janeza Janše in dejal, da so »morda v NSi predolgo vztrajali v podpori Andreju Vizjaku«. »Morda smo bili premalo glasni pri STA, pri tožilcih,« je dodal.

Nekdanji gospodarski minister Vizjak se je namreč znašel v središču afere Glupi davki, poslanci NSi pa so se na glasovanju o interpelaciji ministra vzdržali. Na 281. dan neplačila javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) je Tonin ocenil, da gre do »skrajnosti spolitizirano vprašanje« in da je bila ponudba vlade velikodušna, že pred tem pa je ocenil, da bi tedanji direktor STA Bojan Veselinovič moral odstopiti. Ob razveljavitvi postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev pa je stal na stališču, da je bil postopek neprimeren, zato so ga ponovili.

Tonin je sicer v ponedeljkovi oddaji na POP TV pristavil še: »To so bile vse take manj pomembne teme, ki pa so povsem zasenčile vse ostalo dobro in pomembno delo vlade.«

Za stranko NSi je sicer supervolilno leto, prihodnje pa bodo bolj posvetili delu stranke v parlamentu.