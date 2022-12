Karbonada po flamsko

Sestavine za 6–8 porcij

2 kg govejega bočnika/plečeta,

1,5 l črnega belgijskega piva,

4 stroke česna,

2 žlici moke,

4 srednje čebule,

6 kosov črnega kruha,

1 žlico gorčice,

2 žlici temnega sladkorja,

60 g masla,

2 žlici oljčnega olja,

lovor, timijan, peteršilj,

sol, sveže zmlet poper

Priprava

1 Meso narežemo na manjše kose in ga na olju z vseh koncev popečemo v velikem loncu z debelim dnom. Meso vzamemo iz lonca in spravimo na toplo, v lonec, ki ga ne obrišemo, pa damo maslo, da se stali. Dodamo grobo narezano čebulo in jo med mešanjem počasi pražimo, da začne dobivati zlato rjavo barvo. Takrat dodamo sladkor, solimo in popramo. Prilijemo kozarec vode in dobro premešamo ter z leseno lopatko postrgamo zapečene koščke z dna.

2 Ko tekočina izhlapi, dodamo opečeno meso skupaj s sokom, ki se je natekel. Poprašimo z moko in dobro premešamo. Počasi prilijemo liter in pol čim temnejšega močnega belgijskega piva, ki naj bo ogreto na sobno temperaturo. Za silo lahko uporabimo tudi domače temno pivo, a v škodo okusa. Ogenj povečamo. Rezine črnega kruha (nekateri uporabijo praznični ingverjev kruh) radodarno namažemo z gorčico in jih razporedimo v lonec na površino jedi. Po nekaj minutah se bodo raztopile same od sebe. Ko zavre, temperaturo znižamo, da ohranimo rahlo vrenje, in pokrijemo.

3 Pustimo zelo počasi vreti najmanj tri ure in pol do štiri ure, če nameravamo jed postreči še isti dan, le zadnje pol ure pokrovko nekoliko privzdignemo, da se jed zgosti. Če bomo jed postregli šele naslednji dan, jo kuhamo pokrito dve uri in pol ter nato pokrito odstavimo. Naslednji dan jo pokrito ponovno pristavimo na majhen ogenj za eno uro (dan prej se je meso še dolgo mehčalo v vroči omaki!). V vsakem primeru jed med kuhanjem vedno premešamo vsakih 20 ali 30 minut! Karbonado tradicionalno postrežejo z ocvrtim krompirčkom.

Čas priprave in kuhanja: 4 ure, 30 minut