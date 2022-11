Potrebe po hrani se po svetu povečujejo, v svetovnem merilu se več antibiotikov uporabi za zdravljenje živali in ljudi. To pa ne velja za vse države in tudi ne za Slovenijo. Pri živalih je bila v preteklosti večja poraba antibiotikov zlasti zaradi preprečevanja bolezni in pospeševanja rasti živali z dodajanjem antibiotikov živalski krmi. Takih praks v humani medicini ni bilo. V Evropski uniji je uporaba antibiotikov v krmi za spodbujanje rasti že dolgo prepovedana, uporaba antibiotikov za zdravljenje živali in preprečevanje širjenja bolezni pa vse bolj omejena in nadzorovana. Ne uporabljajo se rutinsko, niti ne kot nadomestilo za slabo higieno, neustrezno rejo živali ali slabo upravljanje kmetijskih gospodarstev. Velika odgovornost za zmanjšanje uporabe antibiotikov je na rejcih oziroma imetnikih živali.

Perutnina Ptuj, največje živilskopredelovalno podjetje v Sloveniji in regiji, je bila prva v regiji, ki je prejela certifikat vzreje brez uporabe antibiotikov. Lani v svoji proizvodnji na Hrvaškem, letos pa v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji. Certifikat »brez antibiotikov« podeljuje certifikacijska hiša DNV Adriatica po temeljitem pregledu celotne vertikalno integrirane proizvodnje in zagotavlja, da piščanci na nobeni stopnji svojega življenjskega cikla niso prejeli antibiotika kot tudi ne hormonov ali surovin živalskega izvora. Že leta 2015 so uvedli certificirano, piščancem prijazno vzrejo. To pomeni, da imajo piščanci nadkrite odprte terase in več prostora za gibanje v naravni svetlobi, manjša je tudi gostota živali v hlevu, kjer so prav tako kot zunaj nameščeni pripomočki, ki spodbujajo naravno gibanje živali. Vse to, kot so dejali, pomembno vpliva na kakovost mesa oziroma trdnost mišice ter sočnost mesa.

Namesto antibiotikov vsi rejci piščancev za Perutnino Ptuj ob vselitvi prejmejo mlečno kislino in probiotike, ki se odmerjajo po shemi, ki jo pripravi veterinarska ambulanta. Kot poudarjajo, gre za dobro prakso, ki se izvaja tudi v drugih državah in prinaša dobre proizvodne rezultate ter zdravje piščancev. Med posamezni turnusi veterinarji ali veterinarski tehniki na podlagi zdravstvenega stanja živali predpišejo tudi nekatere vitamine in minerale, če je treba.

Čeprav se je okolje v zadnjih dvajsetih letih močno spremenilo, ima večina potrošnikov še zmeraj občutek, da je vse, kar se pojavi na trgovski polici, kakovostno. To žal ne drži.

