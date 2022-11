Nizozemska se je z drugo zmago kot prvouvrščena ekipa v skupini A uvrstila v osmino finala SP. Tam jo čaka drugouvrščena ekipa iz skupine B - Anglija, Iran, ZDA ali Wales. Tekma bo 3. decembra ob 16. uri.

Na drugi strani je Katar končal tekmovanje s tretjim porazom in razliko v golih 1:7. S tem se je v zgodovino zapisal kot najslabši gostitelj svetovnih prvenstev in šele drugi po Južnoafriški republiki (2010), ki se ni prebil iz skupinskega dela.

Nizozemska se je devetič uvrstila v osmino finala SP, nazadnje ji je to uspelo 2014 v Braziliji, kjer je na koncu zasedla tretje mesto. Med šestnajstimi najboljšimi ekipami so po dveh tekmah že Francozi, Brazilci in Portugalci, kot drugouvrščena ekipa iz skupine A pa bo tam nastopil tudi Senegal.

Nizozemci so z zmago ohranili neporažen niz v predtekmovanjih na svetovnih prvenstvih. V zadnjih šestnajstih tekmah so zmagali dvanajstkrat in štirikrat remizirali. V Katarju so se v prvem krogu razšli z Ekvadorjem 1:1, v drugem pa so premagali Senegal z 2:0. Nizozemska reprezentanca je na zadnjih 26 tekmah le enkrat izgubila, 19-krat je zmagala in šestkrat igrala neodločeno.

To je bila hkrati druga zmaga Nizozemske proti gostiteljem SP; 1974 in 1978 je izgubila v finalu proti Nemčiji oziroma Argentini, 2014 pa je v tekmi za bronasto medaljo premagala Brazilijo.

Nizozemska je prvi zadetek dosegla v 26. minuti; 23-letni napadalec PSV Eindhovna Cody Gakpo se je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora pridružil Ekvadorcu Ennerju Valencii in Francozu Kylianu Mbappeju na vrhu lestvice najboljših strelcev prvenstva. Vsi trije so zadeli po trikrat.

Na 2:0 je na začetku drugega polčasa povišal Frenkie de Jong, ki je bil bolj odločen od domače obrambe in žogo iz neposredne bližini podaljšal v mrežo.

Danes zvečer (20.00) bosta odigrani še zadnji tekmi v skupini B Iran - ZDA in Wales - Anglija.