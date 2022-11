Od začetka leta do konca septembra so vsi finančni kazalniki presegli dosežene kazalnike enakega obdobja preteklega leta, so v poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, poudarili v Luki.

Na povečanje čistih prihodkov od prodaje so vplivali predvsem prihodki iz naslova skladiščnin zaradi podaljšanega časa zadrževanja blaga na skladišču zaradi trenutnih razmer na globalnem logističnem trgu. V tretjem četrtletju so bili zaradi postopne normalizacije razmer nekoliko nižji v primerjavi z drugim četrtletjem leta 2022, so pojasnili.

Na višje prihodke je vplivala tudi rast cen storitev, povečan obseg pretovora in dodatnih storitev vseh blagovnih skupin, tudi zaradi višje produktivnosti, so zapisali.

Najbolj občutno, 43-odstotno rast, je skupina beležila na terminalu tekočih tovorov, kjer so v prvih devetih mesecih pretovorili 3,4 milijona ton blaga. Povečanje beležijo na vseh segmentih tekočih tovorov, predvsem naftnih derivatov, nekaj več je tudi letalskega goriva.

Na terminalu za generalne tovore so z dobrim milijonom ton pretovora beležili 31 odstotno rast. Več je bilo predvsem jeklenih izdelkov in kavčuka, nekoliko manj pa izvoza lesa, ki se v zadnjem obdobju vse pogosteje pretovarja v kontejnerjih, so pojasnili.

Z nekaj več kot 567.089 pretovorjenimi vozili je 20-odstotno rast dosegel terminal avtomobilov in RO-RO. Več pretovora beležijo predvsem v izvozu na trge bližnjega in daljnega vzhoda, medtem ko se v uvozni smeri znatno povečuje število električnih vozil, zlasti s Kitajske.

Za približno pet odstotkov se je povečal pretovor sipkih in razsutih tovorov, zlasti na račun soli za posipanje cest, aluminijeve rude in premoga. Kontejnerski terminal je s pretovorom 780.739 enot TEU navkljub vsem izzivom, predvsem omejitvam na železniški infrastrukturi, dosegel triodstotno rast, so še zapisali.

Zaradi splošnega povišanja cen materiala in storitev, večjega obsega delovanja in s tem povezane večje porabe energentov so se v devetih mesecih poslovni odhodki skupine povečali za 16 odstotkov, kar pa, kot so dodali, ni vplivalo na dobiček iz poslovanja. Ta se je po devetih mesecih ustavil pri 66,2 milijona evrov, kar je 183 odstotkov višje od primerljivega lanskega.

Za 96 odstotkov višji je tudi dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki je obravnavanem obdobju letos znašal 89,5 milijona evrov.

Leto 2022 je zaznamovala predvsem vojna v Ukrajini, ki je v začetku drugega četrtletja spremenila geopolitične razmere in še vedno vpliva na gospodarska gibanja v letu 2022. Neposredna izpostavljenost skupine Luka Koper do Rusije in Ukrajine je sicer po njihovih pojasnilih razmeroma majhna, saj je obseg pretovora, ki je namenjen za trg Ukrajine in Rusije, zanemarljiv.

Glede na preteklo leto Luka Koper beleži rast prometa na vseh blagovnih skupinah. Sicer razmere v logistiki na globalni ravni niso nikoli bile tako kompleksne kot so v zadnjem obdobju, kar velja tako za kopenski kot tudi pomorski promet, so poudarili.

Skupina Luka Koper sicer nadaljuje z izvajanjem večjih naložb na območju kontejnerskega terminala in terminala za avtomobile, ki predstavljajo nov razvojni cikel teh najpomembnejših strateških blagovnih skupin.

Družba Luka Koper je za investicije letos do konca septembra namenila 36,8 milijona evrov. V tem letu je za potrebe kontejnerskega terminala uspešno sklenila gradnjo priveznega mesta 7D in nabavo dveh super post-panamax dvigal, medtem ko sta gradnja dodatnih skladiščnih površin in nabava treh e-RTG dvigal še v teku. Ob tem je zaključila še dve pomembni naložbi, in sicer izgradnjo skladišča za generalne tovore ter novega rezervoarja za tekoče tovore, so zapisali v poročilu.

Matična družba Luka Koper je sicer v devetih mesecih beležila 231,27 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je ustavil pri 58,04 milijona evrov, kar je 154 odstotka višje kot lani.