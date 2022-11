Med Slovenkami je na tekmi nastopila še Kaja Zorč in s tremi kazenskimi krogi pristala na 42. mestu.

Zmage se je veselila Norvežanka Marte Krakstad Johansen. Nemka Janina Hettich-Walz je stoje zgrešila enkrat in zaostala 20 sekund, njena rojakinja Marion Wiesensarter pa je s strelsko deseterico dopolnila sliko na zmagovalnem odru.

Lepo potrditev za dobro delo v poletnem obdobju je dobila Lena Repinc, ki je za zmagovalko resda zaostala za 30,8 sekunde, zato pa je prehitela v svetovnem pokalu že uveljavljeno Švedinjo Mono Brorsson.

"Danes je bila odlična tekma. Vse, kar je lahko šlo, je tudi šlo. Drugič v karieri sem streljala 0,0, smuči pa so bile odlične. Občutek na smučeh je bil res krasen in sem zelo uživala," je bila dobre predstave vesela Repinc.

Šesterico je dopolnila Anamarija Lampič, ki je za petim mestom zaostala 0,4 sekunde. Dosegla pa je daleč najboljši izid v smučini. Od Švedinje Tilde Johansson, ki je dosegla drugi izid, je bila hitrejša kar 58 sekund.

"S tekmo sem zelo zadovoljna in zelo vesela. Glede streljanja se mi zdi, da mi je šlo za prvič zelo v redu in upam, da bo šlo tako naprej. Tekaško sem se počutila vrhunsko in mislim, da časi povejo svoje. Sem zelo vesela, da sem tudi uradno v biatlonski družini," pa je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Lampičeva.

Novo priložnost bodo dekleta imela že v sredo, ko bo v Idrefjällu na sporedu zasledovanje, v Kontiolahtiju pa se bosta na uvodni posamični tekmi sezone predstavili Polona in Živa Klemenčič.

Omenjena četverica deklet pa bo po današnjem uspehu slovenske barve po vsej verjetnosti zastopala že prihodnji teden na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu.