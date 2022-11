Uradna statistika Mednarodne nogometne zveze Fife je nekaj minut po Ronaldovem slavju spremenila ime strelca, saj iz posnetka ni bilo razvidno, ali se je 37-letni zvezdnik Portugalske žoge po predložku Fernandesa dotaknil.

Ronaldo je proslavljal svoj deveti gol na svetovnih prvenstvih in drugega v Katarju, ob uradni potrditvi Fernandesovega zadetka med dvobojem pa se je zgolj nasmejal.

Tehnologija je pokazala, da se Ronaldo žoge ni dotaknil, kar so pokazali številni senzorji v njej, so potrdili pri Fifi in Adidasu.

»Na tekmi med Portugalsko in Urugvajem smo z uporabo tehnologije Connected Ball, ki jo najdemo v Adidasovi uradni žogi Al-Rihla, dokončno pokazali, da ni bilo nobenega stika med žogo in Cristianom Ronaldom pri prvem golu,« je nemško podjetje zapisalo v izjavi za javnost.

Žoga vključuje tehnologijo, ki lahko zagotovi podatke v realnem času. S senzorji beleži tudi vsak dotik igralcev.

Z zmago proti Urugvaju in uspehu v prvem krogu skupinskega dela proti Gani se je Portugalska iz skupine H že uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva.