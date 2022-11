Glavni stavkovni odbor Fidesa je po pogajanjih z vlado prejšnji teden ocenil, da so pogajanja na mrtvi točki. Če do danes dogovor z vladno stranjo ne bo dosežen, članstvo soglasno pričakuje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je poudaril, da bo vladni predlog zdravniškim sindikatom ostal enak in ga vlada do danes torej ne bo spremenila.

Po prejšnjih pogajanjih je napovedal, da bodo sindikatom do danes posredovali dodatne informacije o metodologiji, na podlagi katere je vlada pripravila ponudbo.

A naj bi medtem vladna stran, tako so v ponedeljek navedli pri Fidesu, priznala, da so napačno interpretirali predstavljene ocene finančnih učinkov. Zato pričakujejo, da bodo na današnjih pogajanjih lahko poiskali rešitve za ustrezno umestitev zdravniških in zobozdravniških delovnih mest v približnih finančnih okvirih, ki jih je v pogajanjih predstavila vladna stran.

Da so prejeli nov izračun finančnega učinka s strani vlade je pred začetkom pogajanj v izjavi medijem potrdila tudi predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič. Po njenih besedah je šlo za napako pri matematičnem izračunu. Novi izračun naj bi predvideval manj finančnih sredstev, a enake dvige plač za zaposlene.

Sama sicer pričakuje, da bosta strani danes prišli bližje zaključku pogajanj, do podpisa dogovora pa bo najverjetneje prišlo s kakšnim tednom zamika.

Po pogajanjih bo ob 13. uri sledila novinarska konferenca, na kateri bosta sodelovala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Pričakovati je, da se bo Bešič Loredan odzval tudi na očitke Fidesa, da naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Fides Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado.

Minister naj bi Zemljiču med drugim dejal, da ima »ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides«.

Zemljič je pred začetkom pogajanj poudaril, da bodo pritožbo na generalni sekretariat komentirali, ko bodo prejeli odziv vlade.

Na vprašanje, kako blizu dogovora sta vladna stran in sindikati, je odgovoril, da so na njihovi strani izračuni, argumenti, in nivo komunikacije, zato so pred današnjimi pogajanji optimistični.